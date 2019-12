Video/ Psg Galatasaray (5-0): highlights e gol, goleada al Parco dei Principi!

Dal video con gli highlights e i gol di Psg Galatasaray 5-0 emerge in maniera fin troppo evidente il divario tecnico tra la squadra allenata da Tuchel e quella di Terim. Al Parco dei Principi non si è giocata una partita di calcio ma si è svolta una seduta di allenamento lunga novanta minuti che ha visto protagonisti i campioni di Francia che per tutto il tempo hanno preso a pallonate i turchi, poco meno che sparring partner. Muslera ha fatto tutto il possibile per limitare i danni ma per cinque volte è stato costretto a raccogliere il pallone in fondo alla rete. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa impiegano oltre mezz’ora a espugnare il fortino degli ospiti, poi nel giro di tre minuti vanno a segno per due volte con Icardi (cinque gol in questa fase a gironi della Champions League per l’attaccante argentino, cinque gol che avrebbero sicuramente fatto comodo all’Inter di Conte) e Sarabia. Con i tre punti già in cassaforte e il primo posto nel gruppo A in tasca, nella ripresa il PSG gioca in scioltezza e dilaga con Neymar, Mbappé e Cavani che dagli undici metri mette il punto esclamativo sotto la fredda pioggia di Parigi. E meno male che mancava Di Maria e parecchi titolari come Thiago Silva, Verratti, Draxler e lo stesso Cavani partivano dalla panchina, altrimenti avremmo dovuto procurarci un pallottoliere ancor prima del’intervallo. Nelle prossime settimane Tuchel avrà l’imbarazzo della scelta su chi schierare, ma siamo sicuri che affronterà molto volentieri un simile cruccio. Il Galatasaray se ne torna a casa, il Brugge conserva il terzo posto nonostante l’1-3 contro il Real Madrid, i belgi da febbraio ricominceranno dall’Europa League mentre almeno per questa stagione gli uomini di Terim non usciranno più dai confini nazionali.

IL TABELLINO

PSG-GALATASARAY 5-0 (2-0)

PSG (4-3-3): Rico; Kouassi (75′ Verratti), Marquinhos, Diallo, Kurzawa; Sarabia, Paredes, Bernat (75′ Kehrer); Mbappé, Icardi (68′ Cavani), Neymar. All. Thomas Tuchel.

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Mariano Ferreira, Donk, Marcao, Nagatomo; Lemina, Nzonzi (72′ Sener Ozbayrakli), Seri (41′ Selçuk Inan); Belhanda, Emre Mor (62′ Radamel Falcao), Omer Bayram. All. Fatih Terim.

ARBITRO: Istvan Kovacs (ROU).

AMMONITI: Kurzawa (P), Belhanda (G), Nzonzi (G), Muslera (G), Radamel Falcao (G), Selçuk Inan (G), Lemina (G).

RECUPERO: 2′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 32′ Icardi (P), 35′ Sarabia (P), 46′ Neymar (P), 63′ Mbappé (P), 84′ rig. Cavani (P).

