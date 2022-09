Video/ Psg Juventus (2-1) gol e highlights: i bianconeri si svegliano troppo tardi

Al Parco dei Principi la Juventus si deve inchinare al cospetto del PSG che vince per 2-1 e si prende subito il primo posto del gruppo H di Champions League, ovviamente assieme al Benfica che ha battuto il Maccabi Haifa. Non comincia con il piede giusto l’avventura in Europa dei bianconeri che nel primo tempo devono capitolare per due volte, entrambi i gol portano la firma di Mbappé che sfrutta le giocate da campione di Neymar e Verratti, pezzi imperdibili nel video PSG Juventus 2-1 con gli highlights. Doppietta per l’attaccante francese che avrebbe la possibilità di portarsi il pallone a casa ma non riesce a chiuderla così come Vitinha che spreca il gran tocco di Messi. La Vecchia Signora soffre e stringe i denti, ma già nel primo tempo potrebbe ristabilire la parità con Milik che viene fermato da Donnarumma e Vlahović che cerca la magia con il tacco, Ramos non è d’accordo e con la stessa parte del corpo respinge la conclusione del centravanti serbo.

Nella ripresa entra McKennie che trova il modo di accorciare le distanze sfruttando un’uscita non impeccabile di Donnarumma e soprattutto l’esitazione di Nuno Mendes che si fa sovrastare letteralmente dal centrocampista statunitense. Kostić e Locatelli mancano l’appuntamento con il due pari, i campioni di Francia graziano più volte gli ospiti in contropiede riuscendo solamente a scaldare i guantoni di Perin. Alla fine i tre punti vanno alle stelle di Galtier, verosimilmente la squadra di Allegri si giocherà il secondo posto con la compagine lusitana. A patto di recuperare Chiesa e Di Maria, oltre a ritrovare il miglior Kostić.

VIDEO PSG JUVENTUS 2-1, LE DICHIARAZIONI

Si parla tanto di Messi, Neymar e Mbappé, ma alla fine quello che tira sempre la carretta al PSG è italiano e si chiama Marco Verratti: “Siamo felici di aver ritrovato la vittoria in Champions League, affrontavamo una grande squadra come la Juventus e avevamo messo in preventivo di soffrire. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nella ripresa i bianconeri sono cresciuti e ci hanno messo in difficoltà. Non ci si abitua mai all’atmosfera di questo torneo, è sempre bellissimo sentire l’inno prima del calcio d’inizio e vedere tutta la gente sugli spalti, l’emozione è sempre quella di un bambino che entra per la prima volta allo stadio. I tifosi? Senza di loro il calcio non andrebbe da nessuna parte, facciano quello che vogliono. Se non sono contenti e ci contestano, non vedo cosa ci sia male, soprattutto se poi ci acclamano come eroi quando le cose vanno per il verso giusto”.

L’analisi di Massimiliano Allegri: “Dobbiamo rammaricarci e prendercela con noi stessi perché potevamo ottenere un risultato diverso, di sicuro la squadra ha fatto meglio rispetto alle ultime gare di campionato, ovviamente preferisco giocare male e vincere anziché prendermi i complimenti per la prestazione e rimanere con un pugno di mosche in mano. Mi sono congratulato con i ragazzi ma al tempo stesso sono arrabbiato per come sono andate le cose”.

VIDEO PSG JUVENTUS 2-1, IL TABELLINO

PSG-JUVENTUS 2-1 (2-0)

PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi (78’ Mukiele), Verratti (87’ Renato Sanches), Vitinha (78’ Danilo), Nuno Mendes; Messi (84’ Soler), Mbappé, Neymar. All. Christophe Galtier.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (74’ De Sciglio), Rabiot (87’ Kean), Paredes, Miretti (46’ McKennie), Kostić; Vlahović, Milik (68’ Locatelli). All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Anthony Taylor (ENG).

AMMONITI: 25’ Bremer (J), 25’ Ramos (P), 45’+1’ Miretti (J), 65’ Verratti (P), 73’ Danilo (J).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ pt.

MARCATORI: 5’ e 22’ Mbappé (P), 53’ McKennie (J).











