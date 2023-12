Video/ Psv Arsenal (1-1) gol e highlights: i gunners chiudono primi nel girone (12 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PSV ARSENAL: LA SINTESI

PSV e Arsenal si dividono la posta in palio in una gara che valeva ben poco viste che entrambe le compagini avevano già staccato il pass per gli ottavi di Champions League. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match. Ricardo Pepi calcia a botta sicura, Aaron Ramsdale compie una grandissima parata. Kai Havertz ci prova in area, palla fuori. Yorbe Vertessen ci va di testa su un cross, la sfera sbatte contro il palo! Elneny calcia dalla distanza, tiro teso che sbatte contro il palo! Ricordiamo che entrambe le compagini sono già qualificate agli ottavi. Arsenal in pieno controllo del match, gli inglesi cercano con insistenza il gol. Eddie Nketiah! Arsenal in vantaggio! Reiss Nelson serve il compagno di squadra, tiro che termina sul palo e poi in rete. Termina la prima frazione di gara.

Diretta/ Psv Arsenal (risultato finale 1-1) streaming video: la riprende Vertessen (oggi 12 dicembre 2023)

Yorbe Vertessen riceve la sfera e calcia, palla fuori di poco. Yorbe Vertessen! Pareggia il PSV! Ricardo Pepi serve il compagno di squadra, tiro da fuori area e palla nell’angolino. Elneny richiama l’attenzione della panchina dopo un colpo subito, vediamo se riuscirà a continuare. Martin Odegaard sostituisce il compagno di squadra. Ismael Saibari entra in area e calcia a botta sicura, salva il portiere avversario. Trossard raccoglie la sfera dal limite, il tiro non inquadra lo specchio. Termina il match, l’Arsenal passa agli ottavi come prima del girone, il PSV chiude secondo.

Video/ Siviglia PSV Eindhoven (2-3) gol e highlights: Pepi completa la rimonta! (Champions, 29 novembre 2023)

IL TABELLINO DI PSV ARSENAL

PSV: Benitez W., Teze J., Ramalho A., Obispo A., Mauro Junior, Tillman M. (dal 38′ st Til G.), van Aanholt P., Saibari I. (dal 29′ st Dest S.), Bakayoko J. (dal 29′ st Babadi I.), Pepi R., Vertessen Y. (dal 45’+1 st Oppegard F.). A disposizione: Drommel J., Waterman B., Boscagli O., de Jong L., Sambo S. Allenatore: Bosz P..

ARSENAL: Ramsdale A., Cedric (dal 17′ st Rice D.), Saliba W. (dal 17′ st White B.), Gabriel, Kiwior J., Elneny M. (dal 16′ st Odegaard M.), Jorginho, Trossard L., Havertz K. (dal 44′ st Smith Rowe E.), Nketiah E., Nelson R. (dal 44′ st Gabriel Jesus). A disposizione: Hein K., Raya D., Nwaneri E., Saka B., Sousa L., Walters R., Zinchenko O. Allenatore: Arteta M..

Video/ Arsenal Lens (6-0) gol e highlights: Gunners straripanti (Champions, 29 novembre 2023)

Reti: al 5′ st Vertessen Y. (PSV) al 42′ pt Nketiah E. (Arsenal) .

Gol annullati: al 37′ st Kiwior J. per fuorigioco (Arsenal).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PSV ARSENAL













© RIPRODUZIONE RISERVATA