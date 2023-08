Video/ Rapid Vienna Fiorentina (1-0) gol e highlights: Grull su rigore piega i viola (24 agosto 2023)

VIDEO RAPID VIENNA FIORENTINA

La Fiorentina, dopo il roboante esordio in serie A sul campo del Genoa, non ripete la bella prestazione in casa del Rapid Vienna nella gara di andata del terzo turno preliminare di Conference League, l’ultimo prima dei gironi. La rete siglata da Grull nella prima frazione di gara su calcio di rigore regala la vittoria agli austriaci. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match per poi ammirare il video Rapid Vienna Fiorentina. Auer ferma con le cattive Nico Gonzalez. Querfeld la mette in mezzo, Terracciano blocca senza problemi. Dodò mette un bel pallone in mezzo per Nzola, il centravanti calcia ma viene chiusa dalla difesa degli austriaci. Guido Burgstaller la mette in mezzo, Grull di testa non trova la porta.

Sono trascorsi i primi quindici minuti di gara, entrambe le compagini stanno alzano il ritmo. Rapid Vienna ad un passo dal vantaggio! Burgstaller imbuca per Schick che entra in area e di rigore e sbaglia malamente la conclusione. Biraghi la mette in mezzo da angolo, ci arriva Gonzalez di testa, para Hedl. Grull la mette in mezzo, bravo Ranieri ad allontanare la minaccia. Calcio di rigore a favore del Rapid Vienna! Mandragora trattiene Hofmann in area, il direttore di gara indica il dischetto. Calcia Grull che spiazza Terracciano! Ammonito Bonaventura per proteste. Tre i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Dodò crossa in mezzo per Nzola, sfera troppo lunga. Termina la prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO

Bonaventura calcia dal limite, palla deviata in angolo. Hofmann duro su Nico Gonzalez, c’è il giallo. Biraghi ci prova su punizione ma colpisce la barriera. Italiano inserisce Sottil per Brekalo. Biraghi crossa in mezzo, Querfeld allontana. Biraghi ci prova in area con il destro, Hedl para senza problemi. Seidl calcia dal limite, Ranieri si oppone e respinge. Venti minuti alla fine con Italiano che sta inserendo forze fresche dalla panchina. Fiorentina che fatica a pungere in attacco, dieci minuti al termine del match. Esordio in maglia viola per Beltran, entrano anche Duncan e Martinez Quarta. Dodò la mette in mezzo, Beltran non riesce nel tocco vincente, calcia poi Infantino che non trova la porta. Schick ammonito per perdita di tempo. Beltran pesca in area Infantino, tiro a botta sicura con Hedl che compie una grandissima parata. Termina il match, la Fiorentina dovrà ribaltare il match nella gara di giovedì 30 agosto al Franchi.

VIDEO RAPID VIENNA FIORENTINA: IL TABELLINO

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Schick, Querfeld, Hofmann, Auer (90’+3 Moormann); Oswald (71′ Kuhn), Kerschbaum, Sattlberger; Seidl (90’+3 Greil), Burgstaller, Grüll (82′ Bajic). A disp.: Unger, Gartler, Strunz, Mayulu, Sollbauer, Koscelnik, Kaygin, Bajlicz. All. Barisic

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri (81′ Martinez Quarta), Biraghi; Arthur, Mandragora (81′ Duncan); Brekalo (57′ Sottil), Bonaventura (71′ Infantino), González; Nzola (81′ Beltrán). A disp.: Christensen, Mina, Comuzzo, Parisi, Amatucci, Kokorin, Kouame. All. Italiano

Arbitro: Pajac (CRO)

Marcatori: 33′ rig. Grüll (R)

Note – ammoniti Mandragora (F), Bonaventura (F), Hofmann (R), Barisic (R), Schick (R). Cooling Break al 25′ e al 71′. Recupero: 3′, 4′

