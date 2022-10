Video/ Real Madrid Barcellona (3-1) gol ed highlights: ‘El Clasico’ è Blanco!

VIDEO REAL MADRID BARCELLONA 3-1

Primo tempo di fuoco allo stadio Santiago Bernabeu dove ha inizio il classico ed il video di Real Madrid Barcellona. I primi minuti vedono le due squadre studiarsi ma i ritmi sono subito molto alti ed al minuto 12 i Blancos si portano immediatamente in vantaggio con la rete numero 12, in un clasico, di Karim Benzema che sfrutta con un intelligente tap-in l’azione di Vinicius Jr sul passaggio illuminante di Toni Kroos dopo la pressione di Sergio Busquets. Vantaggio che Real Madrid che comporta una reazione del Barcellona che va vicina al gol prima con il pallone messo al centro di Raphinha e dopo con la conclusione in spaccata di Robert Lewandowski che sbaglia da due passi. Barcellona che non riesce a colpire ed ecco che il Real Madrid trova il raddoppio meritatamente con Federico Valverde che libera il suo destro dopo l’ottimo servizio di Mendy, ben trovato dopo l’asse Vinicius Jr-Tchouameni. Squadre all’intervallo con il Real Madrid in totale controllo del match.

Secondo tempo del video Real Madrid Barcellona che rispetta i canoni del primo tempo molto alti. Benzema gonfia la rete con un mancino a giro delizioso dopo il lancio di Vinicius Jr dalla destra ma il gioco è fermo perché il francese si trovava in posizione irregolare: davanti a tutti i difensori avversari. Xavi vede la sua squadra sottotono ed ecco la soluzione: tre cambi e freschezza in campo con l’ingresso di Torres che trova il gol che riapre la partita dopo l’assist di Dembele sporcato da Lewandowski con il tacco. Valverde nei minuti finali inventa per Rodrygo, entrato nei minuti finali, che punta la difesa avversaria e viene steso da Garcia. L’arbitro inizialmente fa continuare ma poi ritorna sui suoi passi concedendo il penalty. Dal dischetto va lo stesso Rodrygo che è freddissimo e regala la vittoria al Real Madrid.

VIDEO REAL MADRID BARCELLONA: IL TABELLINO

REAL MADRID: Lunin A., Alaba D., Benzema K. (dal 43′ st Asensio M.), Carvajal D. (dal 43′ st Rudiger A.), Kroos T., Mendy F., Militao E., Modric L. (dal 33′ st Camavinga E.), Tchouameni A., Valverde F., Vinicius Junior (dal 40′ st Rodrygo). A disposizione: Canizares L., Lopez L., Asensio M., Camavinga E., Diaz M., Fernandez N., Hazard E., Lucas, Odriozola A., Rodrygo, Rudiger A., Vallejo J. Allenatore: Ancelotti C..

BARCELLONA: ter Stegen M., Balde A. (dal 15′ st Alba J.), Busquets S. (dal 15′ st Gavi), de Jong F., Dembele O. (dal 28′ st Fati A.), Garcia E., Kounde J., Lewandowski R., Pedri (dal 38′ st Kessie F.), Raphinha (dal 15′ st Torres F.), Roberto S.. A disposizione: Pena I., Tenas A., Alba J., Alonso M., Fati A., Gavi, Kessie F., Pique G., Torre P., Torres F. Allenatore: Xavi.

Reti: al 12′ pt Benzema K. (Real Madrid) , al 35′ pt Valverde F. (Real Madrid) , al 45’+1 st Rodrygo (Real Madrid) al 38′ st Torres F. (Barcellona) .

Ammonizioni: al 30′ pt Vinicius Junior (Real Madrid), al 30′ st Modric L. (Real Madrid) al 36′ st Gavi (Barcellona), al 45’+2 st Kessie F. (Barcellona).

