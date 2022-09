Video/ Real Madrid Lipsia (2-0) gol e highlights: i blancos la spuntano nel finale

VIDEO REAL MADRID LIPSIA (2-0): BLANCOS LA SPUNTANO NEL FINALE

La seconda giornata del girone di Champions League per il Real Madrid e il Lipsia termina con il punteggio di 2-0 per i padroni di casa. I blancos di Carlo Ancelotti riescono a portare a casa la vittoria nel finale con due splendide reti. La prima parte di gara non è stata facile per il Real che ha subito diverse ripartenza pericolose dei tedeschi. I primi 45 minuti nel tabellino del Real la voce tiri in porta recita la cifra 0. Nella ripresa si nota un cambiamento di passo da parte del Real che trova il gol del vantaggio al minuto 80 grazie a Valverde.

A chiudere la gara è stato Asensio nei minuti di recupero grazie ad un gol straordinario di sinistro da fuori area. Il Real Madrid porta a casa così una gara non facile. Per alcuni istanti il Santiago Bernabeu aveva anche iniziato a fischiare i calciatori.

VIDEO REAL MADRID LIPSIA (2-0): SPAGNOLI A PUNTEGGIO PIENO

Il resoconto nel girone F di Champions League dice ora che il Real Madrid è a punteggio pieno a quota 6 punti con 5 reti fatti e 0 subite. Insomma un cammino praticamente perfetto per la squadra allenata da Carlo Ancelotti che punta ancora una volta alla vittoria finale.

Va male invece per il Lipsia che ha coltivato a lungo questa sera l’idea di portare a casa un risultato positivo. La classifica dic2 zero punti e fanalino di coda visto che il Celtic è a quota 1 mentre lo Shakhtar è a 4 punti. Servirà davvero un cambio di passo se vorrà proseguire la sua avventura nella massima competizione europea.

VIDEO REAL MADRID LIPSIA, IL TABELLINO

Real Madrid Lipsia: 2-0

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Alaba; Modric, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.

Lipsia: Gulacsi; Simakan, Orban, Diallo, Raum; Haidara, X. Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner.

MARCATORI: 80′ Valverde, 92′ Asensio.











