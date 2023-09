Video/ Real Madrid Real Sociedad (2-1) gol e highlights: Joselu timbra il sorpasso (Liga 17 settembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS REAL MADRID REAL SOCIEDAD (2-1): LA PARTITA

Rimonta Blancos al “Bernabéu“: Valverde e Joselu consentono ad Ancelotti di rimanere a punteggio pieno. Real Madrid e Real Sociedad danno vita ad una partita ricca di emozioni ma nel primo tempo sono gli ospiti a dominare l’incontro. Parte con il piede sull’acceleratore, infatti, la formazione ospite, pericolosa sin dai primi minuti di gioco. Al 5′ Real Sociedad in vantaggio: Kubo parte dalla destra, si accentra e scodella in mezzo, la palla viene raccolta al limite dell’area piccola dal numero 7 Barrenetxe, tiro di prima respinto d Kepa Arrizabalaga, che però non può nulla sulla seconda conclusione a rimorchio. Passano appena altri cinque minuti e gli ospiti raddoppiano: Kubo controlla la sfera dalla destra, si accentra e, con un potente mancino a giro, batte Kepa Arrizabalga. Rete, però, annullata per la posizione di netto offside di Oyarzabal.

Qualche minuto più tardi gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Kubo che, dopo essersi accentrato, spara un missile mancino respinto, questa volta, da Kepa Arrizabalaga. Il primo tempo termina così ma è la Real Sociedad ad avere rimpianti per le occasioni fallite. Nella ripresa subito pareggio del Real Madrid. Rete sensazionale dei Blancos: Rodrygo apre sulla destra per Fran Garcia, che mette al centro per Valverde, il cui bolide dal limite sbatte sul palo interno e si insacca. Al 15′ arriva anche il sorpasso: stacco di testa imperioso di Joselu con palla all’angolino, su assist dalla sinistra da parte di uno scatenato Fran Garcia. Un minuto più tardi l’undici di Ancelotti sfiora il tris: Kroos mette al centro dalla mancina, Valverde dalle retrovie sfiora il palo: conclusione deviata in corner. L’ultimo sussulto è opera di Bellingham ma il suo tuffo di testa su cross dalla destra di Brahim Diaz trova il miracolo di Remiro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REAL MADRID REAL SOCIEDAD: IL TABELLINO

REAL MADRID: Kepa Arrizabalaga; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran Garcia (74′ Nacho Fernandez); Valverde (87′ Lucas Vazquez), Tchouaméni (62′ Modric), Kroos; Bellingham; Rodrygo (87′ Brahim Diaz), Joselu (62′ Camavinga). A disposizione: Canizares, Lunin, Ceballos, Garcia, Paz. Allenatore: Ancelotti

REAL SOCIEDAD: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (69′ Aihen Muñoz); Brais Mendez (81′ Zakharyan), Zubimendi, Merino, Barrenetxea Muguruza (81′ Cho); Kubo, Oyarzabal (81′ Sadiq). A disposizione: Fraga, Marrero, Fernandez, Gonzalez, Odriozola, Pacheco, Turrientes. Allenatore: Alguacil

Reti: 5′ Barrenetxea Muguruza (RS), 46′ Valverde (RM), 60′ Joselu (RM).

Ammoniti: Tchouaméni, Merino, Fran Garcia, Traoré, Alaba.

