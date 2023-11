Video/ Real Sociedad Benfica (3-1) gol e highlights: spagnoli ad un passo dagli ottavi (8 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REAL SOCIETAD BENFICA: LA SINTESI

La Real Sociedad rifila tre reti al Benfica ed elimina i lusitani dalla competizione. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Merino! La sblocca la Real Sociedad! Munoz la mette in mezzo, Merino di testa sigla. Prova a rispondere il Benfica con Di Maria, tiro debole. Oyarzabal! Raddoppiano gli spagnoli! Florentino sbaglia ad impostare, Oyarzabal recuper la sfera, supera Otamendi, e trova il raddoppio superando Trubin. Merino! Tris in quindici minuti della Real Sociedad contro un Benfica in bambola! Azione rivista il VAR e gol annullato. Florentino in ritardo su Munoz, c’è il giallo. Barrenetxea! Questa volta il terzo gol è valido. Controllo e tiro in area per il tris, tutto troppo facile per gli spagnoli. Rigore per la Real Sociedad! Otamendi fa fallo su Oyarzabal, il direttore di gara indica il dischetto. Calcia Mendez che coglie il palo! Otamendi ci prova di testa, para Remiro. Termina una prima frazione senza storia.

Diretta/ Real Sociedad Benfica (risultato finale 3-1) streaming: lusitani eliminati (8 novembre 2023)

Rafa Silva! Accorcia il Benfica! Otamendi per Rafa Silva che la mette con un tocco da due passi, si tratta del primo gol nella competizione per il Benfica. Calcia Zubimendi, palla alta. Barrenetxea ci prova, palla fuori di poco. Joao Mario da fuori area, tiro facile preda del portiere avversario. Match che ormai non ha più nulla da dire, lusitani eliminati.

Diretta/ Benfica Real Sociedad (risultato finale 0-1): i baschi agganciano l'Inter! (24 ottobre 2023)

IL TABELLINO DI REAL SOCIETAD BENFICA

REAL SOCIEDAD: Remiro A., Elustondo A. (dal 41′ st Odriozola A.), Zubeldia I., Le Normand R., Munoz A., Mendez B. (dal 25′ st Turrientes B.), Zubimendi M., Merino M., Kubo T. (dal 25′ st Fernandez C.), Oyarzabal M., Barrenetxea A. (dal 33′ st Zakharyan A.). A disposizione: Ayesa G., Marrero U., Cho M., Gonzalez U., Magunazelaia Argoitia J., Marin P., Olasagasti J. A., Sadiq U. Allenatore: Alguacil I..

BENFICA: Trubin A., Antonio Silva, Otamendi N., Morato, Neves J., Florentino (dal 31′ pt Jurasek D.), Joao Mario (dal 40′ st Chiquinho), Aursnes F., Di Maria A. (dal 40′ st Tengstedt C.), Cabral A. (dal 19′ st Musa P.), Rafa Silva (dal 40′ st Guedes G.). A disposizione: Kokubo L., Soares S. Araujo T., Gouveia T., Joao Victor Allenatore: Schmidt R..

Diretta/ Inter Benfica (risultato finale 1-0): Thuram regala tre punti ai suoi (3 ottobre 2023)

Reti: al 6′ pt Merino M. (Real Sociedad) , al 11′ pt Oyarzabal M. (Real Sociedad) , al 21′ pt Barrenetxea A. (Real Sociedad), al 4′ st Rafa Silva (Benfica) .

Ammonizioni: al 18′ st Barrenetxea A. (Real Sociedad), al 42′ st Fernandez C. (Real Sociedad) al 20′ pt Florentino (Benfica).

Rigori sbagliati: al 29′ pt Mendez B. (Real Sociedad).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REAL SOCIETAD BENFICA













© RIPRODUZIONE RISERVATA