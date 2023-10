Video/ Recanatese Arezzo (2-0) gol e highlights: Sbaffo apre le marcature! (Serie C, 14 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE AREZZO: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Tubaldi la Recanatese supera l’Arezzo per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Indiani tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 7′ con uno spunto di Gaddini che tuttavia non approfitta di un errore commesso a centrocampo a causa della pronta uscita di Meli. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Pagliari reagiscono riuscendo a passare in vantaggio al 20′ grazie alla rete messa a segno da Sbaffo, con l’aiuto del suo compagno Melchiorri.

I toscani replicano al 40′ con un colpo di testa di Gucci parato in corner da Meli. Nel secondo tempo gli amaranto suonano la carica al 47′ con un colpo di testa fuori misura di Guccione ed i giallorossi rispondono al 49′ con una punizione insidiosa di Prisco. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Carpani a trovare il gol del raddoppio al 62′, anche per merito del nuovo assist offertogli da Melchiorri, e Sbaffo coglie una traversa all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Di Reda, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Sbaffo, Quacquarelli e Peretti da un lato, Damiani, Poggesi, Pattarello e Guccione dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono alla Recanatese di salire a quota 13 nella classifica del girone B della Serie C staccando così i diretti rivali di giornata dell’Arezzo, rimasti appunto fermi a 10 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATAESE AREZZO: IL TABELLINO

Recanatese-Arezzo 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 20′ Sbaffo(R); 62′ Carpani(A).

Assist: 20′, 62′ Melchiorri(R).

RECANATESE (3-5-2) – Meli; Ricci, Ferrante, Peretti: Mane, Morrone, Prisco, Carpani, Longobardi; Sbaffo, Melchiorri. A disp.: Tiberi, Mascolo, Quacquarelli, Senigagliesi, Lipari, Egharevba, Giampaolo, Marinacci, Canonici, Ferretti. All.: Pagliari.

AREZZO (4-2-3-1) – Trombini; Lazzarni, Chiosa, Risaliti, Poggesi; Damiani, Mawuli; Pattarello, Guccione, Gaddini; Gucci. A disp.: Ermini, Borra, Montini, Bianchi, Kozak, Renzi, Iori, Foglia, Crisafi, Coccia. All.: Indiani.

Arbitro: Antonio Di Reda (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 5′ Damiani(A); 39′ Sbaffo(R); 48′ Poggesi(A); 61′ Quacquarelli(R); 76′ Peretti(R); 79′ Pattarello(A); 88′ Guccione(A).

