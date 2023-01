Video/ Reggiana Alessandria (3-2) gol e highlights: la capolista se ne va! (Serie C)

VIDEO REGGIANA ALESSANDRIA (3-2): LA PARTITA

La Reggiana vince davanti al proprio pubblico, in una gara, valida per la ventitreesima giornata di Serie C, Girone B, decisa interamente nel primo tempo. La capolista continua la sua corsa solitaria verso la Serie B e mette in tasca altri 3 punti preziosi. Gli emiliani sbloccano dopo soli due minuti la partita: Cigarini allarga il gioco e serve Pellegrini a sinistra, il quale fa partire un invitante traversone basso sul quale Lanini si avventa non lasciando scampo a Liverani. Gol da vero bomber dell’attaccante principe dei granata. Settimo centro stagionale per lui. L’Alessandria risponde subito, ed al settimo impattano il risultato: cross dalla sinistra di Lamesta, Sylla fa la sponda in maniera precisa e Galeandro è straordinario nei tempo di inserimento, raccogliendo palla tutto solo in area di rigore e gonfiando la rete in diagonale.

Video/ Fidelis Andria Taranto (0-0) highlights: derby a reti inviolate in Serie C

CLICCA QUI PER IL VIDEO REGGIANA ALESSANDRIA

Non passano neanche due minuti, ed i granata si riportano in vantaggio: il piede di Cigarini ancora una volta disegna poesia, pescando direttamente da corner la volee di Laezza, che si coordina alla perfezione e gonfia la rete. Al 15esimo arriva anche il gol del 3-1, che allunga: Guiebre sgasa sull’out di sinistra, ed effettua un cross tesissimo sul quale si avventa Guglielminotti. Anticipo perfetto e pallone nel sacco. La prima frazione di gioco è un autentico spettacolo, la fiera del gol, e nel finale c’è tempo anche per il 3-2: Luciani atterra con una scivolata Sylla, che si presenta dal dischetto, trasformando il 3-2 dagli undici metri. Trasformazione perfetta. Nel secondo tempo i piemontesi non riescono mai a mettere in difficoltà gli avversari, e la partita cala di intensità, non cambiando nel punteggio.

Video/ Lucchese Fiorenzuola (0-1) gol e highlights: Currarino spezza la crisi

VIDEO REGGIANA ALESSANDRIA (3-2): IL TABELLINO

REGGIANA: Venturi G., Cigarini L., Guglielmotti D., Guiebre A. (dal 33′ st Fiamozzi R.), Hristov A., Kabashi E., Laezza G., Lanini E. (dal 23′ st Capone C.), Luciani A., Nardi F. (dal 23′ st Muroni M.), Pellegrini J. (dal 33′ st Varela Djamanca M.). A disposizione: Voltolini M., Capone C., Chiesa D., Fiamozzi R., Muroni M., Rosafio M., Sciaudone D., Vallocchia A., Varela Djamanca M.

ALESSANDRIA: Liverani L., Baldi M., Bellucci N. (dal 35′ st Martignago R.), Checchi L., Galeandro A., Gazoul M. (dal 29′ st Lombardi L.), Guidetti L., Lamesta D. (dal 15′ st Pellegrini L.), Nichetti M., Rota A., Sylla Y. (dal 15′ st Cori S.). A disposizione: Dyzen M., Marietta C., Ascoli L., Cori S., Lombardi L., Martignago R., Mionic A., Nunzella L., Pellegrini L., Pellitteri A., Rizzo F., Ventre L.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ L'Ancona fa il colpo a Gubbio, poker per l'Entella!

Reti: al 2′ pt Lanini E. (Reggiana) , al 9′ pt Laezza G. (Reggiana) , al 15′ pt Guglielmotti D. (Reggiana) al 7′ pt Galeandro A. (Alessandria) , al 44′ pt Sylla Y. (Alessandria) .

Ammonizioni: al 38′ pt Pellegrini J. (Reggiana), al 39′ pt Guiebre A. (Reggiana) al 23′ pt Galeandro A. (Alessandria), al 21′ st Rota A. (Alessandria).











© RIPRODUZIONE RISERVATA