Video/ Reggiana Catanzaro (2-2) gol e highlights: i calabresi vincono la Supercoppa

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGIANA CATANZARO: GRANDE SPETTACOLO!

Reggiana e Catanzaro regalano spettacolo nel match decisivo per decretare la vincitrice della Supercoppa di serie C. I calabresi si portano avanti con Biasci e Iemmello, i padroni di casa rispondono con Pellegrini e Rosafio. Il risultato finale regala al Catanzaro la Supercoppa di serie C. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Sounas crossa dalla destra, para senza problemi il portiere avversario. Primi dieci minuti senza grandi emozioni, le due compagini stanno cercando il varco giusto. Vandeputte in mezzo, Iemmello di testa non trova la porta. Azione personale di Capone che poi la mette al centro, Pellegrini non ci arriva. Biasci! La sblocca il Catanzaro! Brignola in mezzo dalla sinistra, Biasci, da solo in area, supera Venturi. Raddoppia il Catanzaro! Vandeputte la mette al centro, Iemmello stoppa e calcia, Venturi battuto per la seconda volta. Calcio di rigore a favore della Reggiana! Pellegrini non sbaglia e riapre un match molto divertente. Reggiana che continua ad attaccare a caccia del pari. Biasci per Sounas che da ottima posizione non trova la porta. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine della prima frazione di gara.

Cigarini lancia per Pellegrini, Fulignati in uscita evita il gol. Rosafio! La riprende la Reggiana! Rosafio calcia, conclusione deviata che non lascia scampo al portiere avversario. Biasci ci prova da fuori area, la sfera termina oltre la traversa. Dieci minuti alla fine del match. Reggiana che prova a vincerla. Iemmello si prende il giallo per perdita di tempo. Cinque i minuti di recupero. Termina il match, il Catanzaro vince la Supercoppa di serie C.

VIDEO GOL REGGIANA CATANZARO, IL TABELLINO

MARCATORI: 20’ pt Biasci (C), 29’ pt Iemmello (C), 32’ pt Pellegrini (rig. R), 13’ st Brighenti (aut. C).

REGGIANA (4-3-3): Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz, Fiammozzi; Muroni, Cigarini (29’ st Rossi), Vallocchia (18’ st Sciaudone); Rosafio (29’ st Guglielmotti), Pellegrini (18’ st Lanini), Capone (38’ st Varela). A disp.: Voltolini, Pederzini, Libutti, Djamanca, Laezza, Cremonesi, Montalto, Hristov. All.: Diana.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Brignola (15’ st Tentardini), Sounas (29’ st Pontisso), Ghion, Verna (29’ st Bombagi), Vandeputte; Biasci (15’ st Curcio), Iemmello (42’ st Cianci). A disp.: Rizzuto, Sala, Fazio, Gatti, Megna, Welbeck, Rolando, Katseris, Cinelli, Situm. All.: Vivarini.

ARBITRO: Cherchi di Carbonia.

Guardalinee: Dell’Orco e Zanellati.

Quarto ufficiale: De Angeli.

AMMONITI: Sounas (C), Muroni (R), Sciaudone (R), Scognamillo (C).

