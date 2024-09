VIDEO CARRARESE REGGIANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa le compagini di Carrarese e Reggiana non si fanno del male fermandosi l’un l’altra con un pareggio senza reti per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giallazzurri cominciano la partita in maniera arrembante provando subito a prenderne in mano il controllo anche tramite lo spunto iniziale di Cicconi, il quale coglie un palo su calcio di punizione, complice la parata di Bardi, già intorno al 5′.

Gli emiliani non rimangono a guardare e tentano anzi di reagire sebbene il tiro-cross provato da Vergara venga parato senza troppi affanni da Bleve verso il 28′. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto sul finire della frazione di gioco precedente ed infatti Bleve dice di no pure a Portanova su calcio piazzato immediatamente al 49′.

I marmiferi sembrano a loro volta desiderosi di sbloccare il punteggio affidandosi alle giocate di Cicconi, che calcia alto al 52′, e del neo entrato Panico, insidioso all’ora di gioco. Nel finale i granata continuano ad andare a caccia del gol sollecitando il solito Bleve pure con un tentativo di Okwonkwo al 77′ ed i toscani non si rivelano di certo più fortunati nel recupero al 90’+2′ con un colpo di testa di Cerri troppo debole per impensierire l’estremo difensore Bardi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Capezzi al 29′, Hemannsson al 62′ e Panico all’89’ da un lato, Sersanti al 3′, Vergara al 25′, Okwonkwo al 26′, Meroni al 50′ e Marras al 54′ dall’altro. Il punto maturato tramite questo pareggio permette alla Carrarese di salire a quota 4 ed alla Reggiana di raggiungere i 9 punti nella classifica della Serie B 2024/2025 dopo sette giornate di campionato.

