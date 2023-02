Video/ Reggiana Gubbio (3-1) gol e highlights: Pellegrini e Lanini indicano la via

VIDEO REGGIANA GUBBIO: GRANATA SPIETATI SIN DA SUBITO

Reggiana Gubbio video gol e highlights del successo dei granata per 3-1 contro i rossoblu al Mapei Stadium. Una vittoria che arriva dopo l’inaspettata sconfitta con l’Ancona dello scorso turno di campionato e che rilancia la capolista sempre più in alto in classifica. Una partita sostanzialmente chiusa dopo meno di dieci minuti. Al sesto minuto Vallocchia pesca Pellegrini che a tu per tu con Greco non si fa cogliere dall’emozione e sblocca la sfida. Raddoppia praticamente subito la formazione di Diana con Lanini che trasforma il rigore del 2-0 all’ottavo giro di lancette. A quel punto la Reggiana addormenta la partita, non disdegnando comunque qualche conclusione per incrementare il punteggio.

Il tris arriva, bisogna aspettare solo pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo: calcio d’angolo di Vallocchia, zuccata di Pellegrino e deviazione di Bonini nella propria porta al cinquantesimo minuto. Il Gubbio non ci sta ed è cinica in una delle poche occasioni a disposizione con il tacco di Bulevardi su assist di Tazzer che vale il 3-1 e regala mezz’ora di speranza. Tra l’ottantesimo e il novantesimo sia la Reggiana per chiuderla ulteriormente che il Gubbio per riaprirla vanno vicine al gol. La capolista vanifica un’ottima occasione con Rosafio mentre gli ospiti non riescono da ottima posizione a ridurre lo scarto con Tazzer, complice la parata di Venturi. Vittoria che per i ragazzi di Diana vale il +4 sul Cesena secondo nonché prossima avversaria al Dino Manuzzi.

VIDEO REGGIANA GUBBIO: PELLEGRINI E LANINI A QUOTA NOVE

Scegliere il migliore in campo di Reggiana Gubbio non è facile, ovviamente sponda granata. Una prestazione complessiva molto positiva da parte di tutti con i due marcatori di serata, Pellegrini e Lanini, meritevoli di una nota di merito. Entrambi gli attaccanti di Diana, con la rete siglata al Gubbio, sono arrivati a quota nove in campionato. Gol che hanno messo in discesa la sfida tra Reggiana e i rossoblu. Decisivo anche Vallocchia, capace di realizzare l’assist decisivo per l’1-0 di Pellegrini.

Molto bene anche Venturi: il portiere dei padroni di casa si è superato in occasione del tiro di Tazzer, evitando guai peggiori in un possibile finale rovente. A proposito di Tazzer, il giocatore del Gubbio è entrato carico dalla panchina fornendo l’assist del 3-1 e impegnando severamente il portiere della Reggiana. Proprio Bulevardi, colui che ha siglato l’unica rete del Gubbio, è stato tra i migliori del match per quanto ha influito il suo ingresso in campo.

VIDEO REGGIANA GUBBIO, IL TABELLINO

REGGIANA – GUBBIO 3-1

MARCATORI (3-0, 3-1): 5′ Pellegrini (R); 8′ Lanini su rigore (R), 5′ st Bonini (autogol, R), 14′ st Bulevardi (G)

REGGIANA: Venturi, Vallocchia, Cigarini (20′ st Rossi), Lanini (34′ st Varela), Pellegrini (20′ st Rosafio), Fiamozzi, Luciani, Guiebre, Laezza, Nardi (34′ st Sciaudone), Cremonesi (13′ Cauz). A disposizione: Voltolini, Rozzio, Galante, Brevini, Capone, Guglielmotti. Allenatore: Aimo Diana.

GUBBIO: Greco, Bonini, Redolfi, Dutu (1′ st Bulevardi), Rosaia, Vazquez (26′ st Arras), Morelli (1′ st Corsinelli), Toscano, Spina (9′ st Tazzer), Arena, Nicolao (9′ st Semeraro). A disposizione: Meneghetti, Bontà, Di Stefano, Guerrini, Vitale. Allenatore: Piero Braglia.

ARBITRO: Davide Di Marco (sez. Ciampino)

AMMONITI: 7′ Morelli (G), 36′ Rosaia (G), 3′ st Redolfi (G), 18′ st Nardi (R), 31′ st Bulevardi (G), 37′ st Rossi (R).

