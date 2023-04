Video/ Reggiana Imolese (2-2) gol e highlights: i romagnoli ai play-out

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REGGIANA IMOLESE: PARTITA DIVERTENTE!

Partita divertente tra la Reggiana, già promossa in serie B, e l’Imolese che dovrà affrontare i play out contro la Vis Pesaro. Ripercorriamo le fasi salienti del match. I padroni di casa la sbloccano dopo appena un minuto di gara! Dalla fascia destra azione personale di Guglielmotti ingresso in area e tiro che supera Adorni. Kabashi da punizione trova Lanni, tocco a botta sicura, Adorni salva. Lanni ruba la palla a Serpe, ingresso in area e sfera che termina sull’esterno della rete. Calcio di rigore a favore dei padroni di casa! Lanini scatta in area, Adorni lo stende, calcio di rigore. Lanini non sbaglia, due a zero. Zanon! Accorcia l’Imolese! Venturi sbaglia tutto in uscita regalando la sfera a Zanon, pallonetto vincente in una gara molto divertente.

Diretta/ Reggiana Imolese (risultato finale 2-2): la riprende Zanini

Kabashi da fuori area, palla fuori. Zanini! Pareggia l’Imolese! Bani la mette in mezzo da punizione, respinge Bani di testa, palla che arriva a Zanini, palla direttamente all’incrocio. Gara apertissima. Agyemang calcia da fuori area e per poco non trova la porta. Quindici minuti al termine, siamo sempre sul due a due. Malmona in mezzo, para senza problemi Venturi. Calcia Guglielmotti, para senza problemi Adorni. Nardi ci prova di testa, palla fuori di poco. Cigarini da fuori area, Adorni respinge la sfera. Pellegrini in mezzo per Montalto, De Vito lo anticipa. Termina il match.

Diretta/ Imolese San Donato (risultato finale 3-1): goleada in extremis

VIDEO GOL REGGIANA IMOLESE, IL TABELLINO

Marcatori: 1’ Guglielmotti (R), 20’ Lanini su calcio di rigore (R), 23’ Zanon (I), 51’ Zanini (I).

A.C. REGGIANA 1919 (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Laezza; Guglielmotti, Kabashi (dal 59’ Vallocchia), Rossi (dal 73’ Cigarini), Sciaudone (dal 73’ Nardi), Guiebre (dal 42’ Fiamozzi); Lanini (dal 59’ Montalto), Pellegrini. A disposizione: Voltolini, Cauz, Rosafio, Pederzini, Varela, Muroni, Cremonesi, D’Angelo, Capone, Hristov. Allenatore: Aimo Diano.

IMOLESE CALCIO 1919 (3-5-2): Adorni; Serpe, Camilleri, De Vito, Annan (dal 46’ Agyemang); Scremin (dal 46’ Simeri), Zanon, Bertaso (dal 46’ Bani), Zanini, Annan; Mamona (dal 85’ Macario), D’Auria (dal 60’ De Feo). A disposizione: Molla, Fort, Faggi, Corner, Rodriguez, Tulli, Bensja, Maddaloni. Allenatore: Mauro Antonioli.

DIRETTA/ Olbia Reggiana (risultato finale 1-2): gli amaranto promossi in serie B!

Arbitro: Andrea Zanotti sez. di Rimini (Assistenti: Manuel Marchese sez. di Pavia, Vittorio Consonni sez. di Treviglio. IV Ufficiale: Daniele Benevelli sez. di Modena).

Note – Ammonito: Zanon. Angoli: 6 – 1. Recupero: 3’ pt. – 4’ st.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REGGIANA IMOLESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA