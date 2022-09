Video/ Reggiana Lucchese (risultato finale 2-1) gol e highlights: Lanini show!

VIDEO REGGIANA LUCCHESE (2-1): LANINI REGALA I 3 PUNTI AGLI EMILIANI

Termina 2-1 in favore dei padroni di casa qui al Mapei Stadium, in occasione della prima giornata di Serie C. Succede tutto nel primo tempo, dove due eurogol ed un rigore decidono l’incontro: Al nono minuto Lanini sblocca il match con un autentico capolavoro. il numero 10 raccoglie palla dai 25 metri e fa partire una sassata che si incastona, come un diamante preziosissimo, all’incrocio dei pali, là dove i guantoni di Coletta non possono compiere miracoli. Pochi minuti dopo, esattamente 3, Rizzo raccoglie palla a centrocampo e disegna una traiettoria imprendibile per Turk, che si è fatto pescare fuori dai pali.

Alla mezz’ora, quando i ritmi forsennati sembravano essersi un minimo abbassati, arriva l’episodio che può cambiare nuovamente la gara. Nardi riparte molto bene e serve Rosafio, che viene abbattuto ingenuamente in area di rigore da Franco: Lanini dagli 11 metri non sbaglia mai e riporta in vantaggio i suoi. Nel secondo tempo succede poco o nulla a livello di occasioni da gol, con la partita che si abbassa nei ritmi. Ci si aspettava sicuramente di più dalla Lucchese, che non ha spinto abbastanza per trovare il pareggio. La Reggiana vince all’esordio e conquista i 3 punti.

VIDEO REGGIANA LUCCHESE (2-1): TABELLINO

REGGIANA: Turk M., Guglielmotti D., Guiebre A., Kabashi E. (dal 27′ st Sciaudone D.), Laezza G. (dal 34′ st Cauz C.), Lanini E. (dal 34′ st Montalto A.), Luciani A., Muroni M., Nardi F., Rosafio M. (dal 27′ st Pellegrini J.), Rozzio P.. A disposizione: Voltolini M., Cauz C., D’Angelo Sonny, Hristov A., Libutti L., Montalto A., Nicoletti M., Orsi F., Pellegrini J., Sciaudone D., Varela Djamanca M.

LUCCHESE: Coletta J., Alagna M. (dal 9′ st Bruzzaniti G.), Bachini M. (dal 9′ st Pirola D.), Benassai F., Di Quinzio D., Franco D., Mastalli A. (dal 22′ st Tumbarello G.), Rizzo Pinna A. (dal 22′ st Semprini M.), Romero N., Tiritiello A., Visconti E.. A disposizione: Cucchietti T., Ancona D., Bruzzaniti G., Catania G., D’Alena A., Ferro L., Galletti I., Maddaloni R. D., Merletti T., Pirola D., Quirini E., Ravasio M., Semprini M., Tumbarello G.

Reti: al 9′ pt Lanini E. (Reggiana) , al 33′ pt Lanini E. (Reggiana) al 12′ pt Rizzo Pinna A. (Lucchese) .

Ammonizioni: al 3′ st Laezza G. (Reggiana) al 32′ pt Visconti E. (Lucchese), al 8′ st Bachini M. (Lucchese).











