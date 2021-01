Video/ Reggiana Pescara (0-1): highlights. Scognamiglio, gol ed espulsione! (Serie B)

Nel video con gli highlights e i gol di Reggiana-Pescara 0-1, la squadra di Alvini ci mostra come perdere una partita di calcio pur giocando con due uomini in più rispetto agli avversari. Quanto accaduto al Mapei Stadium potrebbe costare la panchina al tecnico che ha riportato la Regia in Serie B dopo 21 anni di assenza, e non soltanto perché dopo aver raccolto solamente un punto nelle ultime cinque gare i granata sono precipitati al terzultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione, con Entella e Ascoli che premono alle loro spalle. I delfini hanno cercato in tutte le maniere di facilitare le cose ai padroni di casa, con Bellanova che si è fatto ammonire due volte nel giro di 23 minuti lasciando i suoi in dieci per più di metà partita. I padroni di casa non hanno saputo capitalizzare la superiorità numerica con Zamparo che ha colpito il palo a portiere battuto – oltre al legno scheggiato da Lunetta nella prima frazione di gioco. Dopo essere stati graziati più volte da quelli che dovevano essere i loro boia, gli uomini di Breda tornano a credere nell’impresa e si affacciano in avanti con Fernandes e Ceter Valencia che sciupano davanti a Venturi (semplicemente strepitoso nel fermare Galano poco prima dell’intervallo). Il momento decisivo arriva a quattro giri di lancette dal novantesimo, quando Scognamiglio con un colpo di testa beffa tutti e porta clamorosamente avanti il Pescara. Il difensore centrale si apre pure il sopracciglio scontrandosi violentemente con Libutti e non riesce nemmeno a esultare con il sangue grondante dalla fronte. Una volta medicato, il numero 6 rientra in campo travolgendo Varone con la gamba all’altezza del torace, un fallo killer punito con il rosso diretto. Nel recupero Voltan grazia Fiorillo e spreca così l’ultima chance di pareggiare almeno i conti ed evitare un KO umiliante.

VIDEO REGGIANA PESCARA 0-1, IL TABELLINO

REGGIANA-PESCARA 0-1 (0-0)

REGGIANA (3-4-1-2): Venturi; Martinelli, Ajeti (46’ Cambiaghi), Gyamfi; Lunetta (67’ Voltan), Muratore (80’ Pezzella), Varone, Libutti (87’ Zampano); Radrezza; Zamparo (80’ Marchi), Kargbo. All. Massimiliano Alvini.

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Jaroszynski, Scognamiglio, Balzano (46’ Omeonga); Masciangelo (77’ Nzita), Memushaj, Valdifiori (88’ Crecco), Busellato (56’ Fernandes), Bellanova; Galano (46’ Guth); Ceter Valencia. All. Roberto Breda.

ARBITRO: Francesco Meraviglia (Sez. di Pistoia).

AMMONITI: 19’ Bellanova (P), 32’ Busellato (P), 54’ Lunetta (R), 62’ Scognamiglio (P), 68’ Zamparo (R), 75’ Ceter Valencia (P).

ESPULSI: 42’ Bellanova (P) per somma di ammonizioni, 89’ Scognamiglio (P) per rosso diretto.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 86’ Scognamiglio (P).

