Video/ Reggiana Pescara (6-2) gol e highlights: gli emiliani passano il turno a valanga (Coppa Italia)

VIDEO REGGIANA PESCARA (6-2): LA PARTITA

La Reggiana inizia malissimo ma rimonta e passa il primo turno di Coppa Italia, superando e travolgendo il Pescara al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, come potremo ammirare nel video Reggiana Pescara. La formazione abruzzese parte forte e trova il doppio vantaggio nel giro di mezz’ora: al 13esimo conclusione da distanza siderale di Accornero, che pesca la deviazione vincente ed inganna l’estremo difensore avversario. Minuto 27 e arriva il 2-0, firmato da Cuppone che riceve palla spalle alla porta e si inventa un eurogol pazzesco con un pallonetto che lascia impietrito Bardi. Nel finale della prima frazione di gioco succede l’impronosticabile, e la squadra allenata da Zdenek Zeman si fa rimontare nel giro di 7 minuti: Al 36esimo Accornero stende Fiamozzi, e Lanini spiazza Plizzari con un calcio di rigore glaciale.

Al 40esimo l’ex Genoa Manolo Portanova riesce ad anticipare tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, incornando alla perfezione e spedendo il pallone in rete. Passano appena 2 minuti ed il Delfino crolla psicologicamente: Lanini serve Girma, che da posizione angolata beffa per la terza volta nel giro di pochissimi minuti l’ex portiere del Milan, portando per la prima volta in vantaggio i ragazzi di Nesta. Nel secondo tempo i biancoblù si proiettano completamente in avanti ed è ancora Portanova a punirli da angolo, sempre con un colpo di testa. I ragazzi di Alessandro Nesta chiudono i discorsi qualificazione al 65esimo, con Lanini che firma la doppietta personale, ancora una volta dagli 11 metri. Nel finale c’è gloria anche per Vido.

VIDEO REGGIANA PESCARA (6-2): TABELLINO

REGGIANA: Bardi F., Bianco A., Cigarini L. (dal 21′ st Vergara A.), Fiamozzi R., Girma N. (dal 28′ st Vido L.), Lanini E. (dal 21′ st Nardi F.), Marcandalli A. (dal 40′ st Rozzio P.), Pieragnolo E. (dal 28′ st Libutti L.), Portanova M., Romagna F., Varela Djamanca M.. A disposizione: Satalino G., Cavallini G., Duarte A., Guglielmotti D., Libutti L., Motta E., Nardi F., Rozzio P., Shaibu N., Vergara A., Vido L.

PESCARA: Plizzari A., Accornero F., Cuppone L., Dagasso M., Manu D., Merola D., Mesik I., Moruzzi B., Pellacani F., Pierno R., Squizzato N.. A disposizione: Ciocci, Brosco, Floriani M., Milani, Pellacani, Staver, De Marco, Mora, Belloni, Kolaj, Masala.

Ammonizioni: al 27′ st Bianco A. (Reggiana) al 25′ pt Squizzato N. (Pescara).

© RIPRODUZIONE RISERVATA