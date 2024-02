DIRETTA/ Reggiana Sudtirol video streaming tv: un match che è quasi un inedito in Serie B (27 febbraio 2024)

DIRETTA REGGIANA SUDTIROL: I TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Reggiana Sudtirol, possiamo osservare che si tratterà di una partita inedita o quasi in Serie B, ma con numerosi precedenti a livello di Serie C. Nel campionato cadetto in effetti l’unico precedente è quello relativo alla partita d’andata di sabato 23 dicembre scorso, con vittoria esterna per 2-3 della Reggiana a Bolzano, mentre oggi sarà evidentemente la prima volta in Emilia Romagna. Allargando lo sguardo anche alla Serie C, ecco che i dieci precedenti più recenti sono stati giocati da domenica 5 gennaio 2014 in poi.

Video/ Sudtirol Bari (1-0) gol e highlights: calcio di rigore di Casiraghi! (Serie B, 24 febbraio 2024)

Anche in questo contesto resta la constante di una netta superiorità da parte della Reggiana. Infatti risale proprio a quel giorno l’ultima vittoria del Sudtirol, mentre da allora in poi abbiamo avuto cinque vittorie per la Reggiana – compresa quella nella partita d’andata – più quattro pareggi. Non solo: il trend è in netto miglioramento per gli emiliani, perché c’è una striscia aperta di addirittura quattro vittorie consecutive per la Reggiana contro il Sudtirol. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Sudtirol Bari (risultato finale 1-0): ci pensa Casiraghi nella ripresa! (Serie B, 24 febbraio 2024)

REGGIANA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggiana Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggiana Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

REGGIANA SUDTIROL: TRA PLAYOFF E SALVEZZA!

Reggiana Sudtirol, in diretta martedì 27 febbraio 2024 alle ore 18.15 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. La Reggiana ha interrotto la serie negativa sabato scorso, pareggiando senza gol sul campo del Brescia dopo la sconfitta casalinga contro la Ternana per 2-0. La partita al Mario Rigamonti non è stata particolarmente spettacolare, con entrambe le squadre che hanno lottato senza riuscire a segnare (anche l’incontro d’andata finì in parità 1-1). Il pareggio ha portato la squadra emiliana di Alessandro Nesta a 31 punti, trovandosi praticamente a metà strada tra la zona playoff e quella playout.

DIRETTA/ Brescia Reggiana (risultato finale 0-0) video: pari e patta al Rigamonti (Serie B, 24 febbraio 2024)

Dall’altra parte, il Sudtirol ha ritrovato la vittoria nell’ultimo weekend, superando di misura il Bari con un 1-0 in trasferta (la vittoria casalinga mancava dal 13 gennaio contro la Feralpisalò). La partita al Marco Druso di Bolzano è stata equilibrata e combattuta come previsto, con il gol decisivo su rigore trasformato da Casiraghi al quarto d’ora della ripresa, assegnato per un fallo di Brenno su Pecorino. Questa vittoria importante ha portato il Sudtirol di Federico Valente a quota 31 punti, tenendo la zona playout a distanza.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Sudtirol, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Alessandro Nesta schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bardi; Sampirisi, Marcandalli, Szyminski; Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo. Risponderà il Sudtirol allenato da Federico Valente con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Arrigoni, Tait, Kurtic, Davi; Casiraghi, Pecorino.

REGGIANA SUDTIROL PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA