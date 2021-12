Video/ Reggina Alessandria (0-4) gol e highlights: doppiette di Corazza e Lunetta

L’Alessandria supera la Reggina al Granillo calando un bel poker firmato dalle doppiette di Corazza e Lunetta. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match che poi ammireremo nel video Reggina Alessandria 0-4. Montalto aggancia con il sinistro e calcia, difesa dell’Alessandria che chiude bene. Ricci riceve in area, si gira e calcia, palla fuori di pochissimo. Palla in area per Montalto che però tocca la palla con la mano. Chiarello supera il portiere avversario con uno scavetto, salva tutto Di Chiara sulla linea. Corazza prende la sfera in area e calcia, Turati para facile. Ba viene steso in area da Loiacono, il direttore di gara indica il dischetto! Corazza si presenta alla battuta e non sbaglia! Pochi minuti alla fine della prima frazione, Alessandria avanti grazie a Corazza. Lunetta, raddoppia l’Alessandria! Colpo di testa vincente su uscita di Turati non impeccabile. Termina la prima frazione di gioco, Alessandria avanti di due reti.

Diretta/ Reggina Alessandria (risultato finale 0-4) streaming: Lunetta cala il poker

CLICCA QUI PER IL VIDEO REGGINA ALESSANDRIA (0-4)

VIDEO REGGINA ALESSANDRIA: SECONDO TEMPO

Corazza! La chiude l’Alessandria! Ba la mette in mezzo per il compagno di squadra che, da solo in area, deve solo appoggiarla in rete. Ci prova Cortinovis che non calcia benissimo. Denis calcia da punizione ma non trova la porta, Reggina che sta provando a riaprirla in questo finale. Lunetta! Arriva il poker dell’Alessandria! Da solo in area controlla la sfera e batte senza problemi l’estremo difensore avversario. Due doppiette per l’Alessandria che sta superando senza problemi la Reggina. Gara che ormai non ha davvero più nulla da dire, si avvicina per la Reggina una sconfitta senza attenuanti. Termina il match, per la Reggina arriva la quinta sconfitta di fila.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Como torna a sorridere!

IL TABELLINO

Marcatori: 31′ rig. Corazza, 42′ Lunetta, 53′ Corazza, 84′ Lunetta.

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di Chiara; Ricci (50′ Cortinovis), Bianchi (66′ Laribi), Crisetig, Bellomo (66′ Gavioli); Galabinov (50′ Rivas), Montalto (50′ Denis). A disposizione: Micai, Aglietti, Stavropoulos, Adjapong, Amione, Liotti, Ejjaki. Allenatore: Aglietti

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Parodi, Prestia (75′ Di Gennaro), Benedetti; Pierozzi, Ba (58′ Casarini), Milanese, Chiarello (67′ Bruccini), Lunetta; Kolaj (75′ Palombi), Corazza (67′ Arrighini). A disposizione: Crisanto, Russo, Beghetto, Mantovani, Celesia. Allenatore: Longo.

Diretta/ Vicenza Como (risultato finale 0-1): Meggiorini sbaglia il gol del pari!

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti: Claudio Barone di Roma 1 e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino. VAR: Daniele Paterna di Teramo. A-VAR: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note – Spettatori 3 913, di cui 43 ospiti. Ammoniti: Loiacono (R), Ba (A), Chiarello (A), Regini (R), Lunetta (A), Di Chiara (R). Calci d’angolo: 3-3.



© RIPRODUZIONE RISERVATA