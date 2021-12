Diretta/ Reggina Alessandria (risultato finale 0-4) streaming: Lunetta cala il poker

DIRETTA REGGINA ALESSANDRIA (RISULTATO 0-4): LUNETTA CALA IL POKER

Inizia la ripresa tra Reggina e Alessadra, si riparte dal due a zero per la compagine ospite. Corazza! La chiude l’Alessandria! Ba la mette in mezzo per il compagno di squadra che, da solo in area, deve solo appoggiarla in rete. Ci prova Cortinovis che non calcia benissimo. Denis calcia da punizione ma non trova la porta, Reggina che sta provando a riaprirla in questo finale. Lunetta! Arriva il poker dell’Alessandria! Da solo in area controlla la sfera e batte senza problemi l’estremo difensore avversario. Due doppiette per l’Alessandria che sta superando senza problemi la Reggina. Gara che ormai non ha davvero più nulla da dire, si avvicina per la Reggina una sconfitta senza attenuanti. Termina il match, per la Reggina arriva la quinta sconfitta di fila. (agg. Umberto Tessier)

RADDOPPIA LUNETTA!

Inizia il match tra Reggina e Alessandria. Montalto aggancia con il sinistro e calcia, difesa dell’Alessandria che chiude bene. Ricci riceve in area, si gira e calcia, palla fuori di pochissimo. Palla in area per Montalto che però tocca la palla con la mano. Chiarello supera il portiere avversario con uno scavetto, salva tutto Di Chiara sulla linea. Corazza prende la sfera in area e calcia, Turati para facile. Ba viene steso in area da Loiacono, il direttore di gara indica il dischetto! Corazza si presenta alla battuta e non sbaglia! Pochi minuti alla fine della prima frazione, Alessandria avanti grazie a Corazza. Lunetta, raddoppia l’Alessandria! Colpo di testa vincente su uscita di Turati non impeccabile. Termina la prima frazione di gioco, Alessandria avanti di due reti. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA REGGINA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Reggina Alessandria di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

SI COMINCIA

Sta per iniziare Reggina Alessandria. La partita del Granillo di Reggio Calabria nella quale si affrontano i calabresi padroni di casa guidati in panchina da Alfredo Aglietti ed i piemontesi di Moreno Longo sarà arbitrata dal 32enne Giacomo Camplone, direttore di gara della sezione di Pescara, alla sua sesta gara stagionale in questa serie. Ad aiutarlo nella gestione della partita saranno i segnalinee Barone e Vigile e il quarto uomo Di Cairano. Alla postazione VAR Paterna con assistente Di Vuolo.

L’arbitro pescarese ha incrociato solo una volta sia la formazione di casa che gli ospiti ed il suo tabellino disciplinare vede 25 cartellini gialli estratti e nessuna espulsione. Camplone finora non ha decretato calci di rigore. Speriamo però naturalmente che non ci sia l’arbitro fra i protagonisti di questa partita: parola dunque al campo, Reggina Alessandria inizia!

LO STORICO

Alla vigilia della diretta di Serie B tra Reggina e Alessandra, serve ora dare un’occhio anche allo storico che unisce i due club, protagonisti in questa 17^ giornata di campionato. Pure se i dati in nostro possesso sono piuttosto scarni e senza dubbio datati: dopo tutto per tale incontro, troviamo appena 4 precedenti occorsi nelle stagioni regolari della serie B dal 1965 al 1967 a cui pure aggiungiamo un riferimento al secondo turno della Coppa Italia del 2010-11, ultima volta che Reggina e Alessandria si sono sfidate a viso aperto.

Il bilancio che otteniamo per tale scontro diretto comunque ci riporta di un solo pareggio fin qui realizzato e ben 4 affermazioni della Reggina: mai l’Alessandria ha dunque trovato soddisfazione in tale incontro. Vedremo se i grigi oggi saranno più fortunati, dopo così tanto tempo. (agg Michela Colombo)

PERIODO NEGATIVO PER ENTRAMBE

Reggina Alessandria sarà diretta dall’arbitro Giacomo Camplone della sezione AIA di Pescara. La gara in programma domenica 12 dicembre alle ore 20:30, presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà il posticipo che chiuderà la diciassettesima giornata di Serie B. La Reggina è in un periodo negativo, nelle ultime cinque giornate di campionato ha perso quattro partite consecutive, nello scorso turno a Lecce, con il punteggio di 2-0. La squadra di Alfredo Aglietti è scivolata quindi in dodicesima posizione con 22 punti, allontanandosi dalla zona playoff, la quale resta comunque alla portata, distante tre punti.

L’Alessandria è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa contro il Cittadella, con il risultato finale di 0-1. La formazione allenata da Moreno Longo, non è riuscita a dar seguito alle due vittorie di fila ottenute contro Spal e Cremonese, ed è rimasta in zona playout, occupando la diciassettesima posizione con 14 punti. L’ultimo precedente tra le due squadre, risale al lontano 2010, in Coppa Italia. In quell’occasione, ad ottenere la vittoria fu la Reggina, imponendosi di misura, con il punteggio di 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REGGINA ALESSANDRIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Reggina Alessandria, le quali disputeranno la gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie B. L’allenatore amaranto, Alfredo Aglietti, dovrebbe optare per il modulo 4-4-2. Ecco la probabile formazione della Reggina per la sfida con l’Alessandria: Turati; Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov.

Per quanto concerne l’Alessandria, l’allenatore Moreno Longo, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il 3-4-3. Ecco la probabile formazione titolare dell’Alessandria, in vista della trasferta di Reggio Calabria: Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Ba; Mustacchio, Casarini, Benedetti, Lunetta; Chiarello, Corazza, Arrighini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Reggina Alessandria di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Il successo casalingo della Reggina, abbinato al segno 1, è quotato 2.25. Da non escludere un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.05. La vittoria dell’Alessandria, associata al segno 2, viene presentata con una quota di 3.40.



