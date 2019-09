Video/ Reggina Bisceglie (3-0): highlights e gol, trionfo calabrese (Serie C)

Allo Stadio Oreste Granillo la Reggina supera il Bisceglie con un netto 3 a 0: nel video di Reggina Bisceglie possiamo ammirare gli highlights della netta vittoria calabrese. Nel primo tempo gli amaranto partono alla grande e collezionano occasioni su occasioni fino a passare in vantaggio al 22′ grazie alla rete di Corazza, autore di un bel colpo di testa su assist di Bellomo. Ci pensa quindi Garufo a raddoppiare per i suoi nel finale di frazione, precisamente al 40′. Nel corso del secondo tempo il copione non cambia e, dopo il cartellino rosso rimediato da Tarantino per doppia ammonizione tra gli ospiti al 64′, Bianchi firma il tris definitivo per la Reggina al 66′, sfruttando anche lui un preciso suggerimento da parte di Bellomo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Monaldi, della sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente Tarantino, in due occasione e con conseguente cartellino rosso, e Refretraniaina da un lato, Bertoncini, Marchi e Loiacono dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono alla Reggina di salire a quota 7 nella classifica del girone C, distaccando proprio i diretti rivali di giornata del Bisceglie, rimasto fermo appunto a 4 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO REGGINA BISCEGLIE: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO REGGINA BISCEGLIE: IL TABELLINO

Reggina-Bisceglie 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 22′ Corazza(R); 40′ Garufo(R); 66′ Bianchi(R).

REGGINA Guarna, Loiacono, Bertoncini, Marchi, Garufo, Bellomo, De Rose, Bianchi, Bresciani, Corazza Reginaldo. A disp.: Farroni, Salandria, Sounas, Denis, Doumbia, Nemia, Rossi, Blondett, Lofaro, Rolando, Paolucci, Rubin. All.: Toscano.

BISCEGLIE Casadei, Tarantino, Zigrossi, Mastrippolito, Montero, Gatto, Refretraniaina, Piccinni, Ungaro, Ferrante, Zibert. A disp.: Borghetto, Diallo, Wilmots, Cavaliere, Cardamone, Abonkelet, Longo, Carrera, Spedeliere, Turi, Estoll, Manicone. All.: Vanoli.

Arbitro: Monaldi (Macerata).

Ammoniti: 34′, 64′ Tarantino(B); 38′ Bertoncini(R); 43′ Refretraniaina(B); 76′ Marchi(R); 86′ Loiacono(R).

Espulsi: 64′ Tarantino(B).

