Video/ Reggina Cremonese (1-2) gol e highlights: Gaetano regala i 3 punti (Serie B)

VIDEO REGGINA CREMONESE 1-2: GLI HIGHLIGHTS

Finisce 1-2 Reggina Cremonese. Nella gara valevole per la 13^ giornata di Serie B, a portare a casa i tre punti è la Cremonese, che in rimonta conquista una vittoria importante grazie ad un ottimo secondo tempo, come possiamo vedere nel video degli highlights. Nonostante la sconfitta, la Reggina resta in piena zona playoff con 22 punti, che la collocano in sesta posizione. I calabresi vengono agganciati proprio dai grigiorossi, con la squadra allenata da Fabio Pecchia che torna alla vittoria dopo cinque partite. Andiamo a rivivere le migliori occasioni della partita. Nel primo tempo entrambe le squadre giocano con grande intensità. A creare il primo pericolo della gara è la Reggina al 15′, con il colpo di testa di Stravropoulos che si infrange sulla traversa. La Cremonese risponde subito con Castagnetti. Conclusione a giro dalla distanza, fermata dalla mano di Turati, bravo a deviarla in corner.

Diretta/ Reggina Cremonese (risultato finale 1-2): Gaetano completa la rimonta ospite

Al 30′ amaranto in vantaggio. Laribi pennella un perfetto cross per Montalto, che salta più in alto di tutti e di testa batte Carnesecchi. Nella ripresa, la Cremonese torna in campo con un atteggiamento diverso. Al 48′ fallo di Cionek su Valeri: calcio di rigore per gli ospiti. Sul dischetto va Fagioli, ma la sua conclusione viene respinta da Turati, si resta sull’1-0. La Reggina è alle corde, e il portiere amaranto salva prima su Zanimacchia, ma non può nulla al 57′ sulla rasoiata di Bonaiuto che vale il pareggio. Al 63′ i grigiorossi raddoppiano. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gaetano raccoglie un disimpegno imperfetto di Loiacono e realizza il gol dell’1-2. Al 68′ la traversa salva la Reggina sul tiro di Bonaiuto. Nel finale, gli ospiti difendono il risultato e il forcing della Reggina non è concreto. La gara termina con la vittoria della Cremonese per 1-2.

Diretta/ Reggiana Cesena (risultato 0-0) streaming video tv: un punto a testa!

VIDEO REGGINA CREMONESE 1-2: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Reggina Cremonese, finita con il risultato di 1-2, gli allenatori delle due squadre hanno analizzato la partita. Piuttosto contrariato il tecnico della Reggina, Alfredo Aglietti, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Non riesco a spiegarmi come mai nella seconda parte del match siamo calati così tanto. E’ stato un blackout di certo non fisico visto che abbiamo subito il pareggio pochi minuti dopo l’inizio della ripresa. La Cremonese ha spinto molto, ma noi abbiamo facilitato parecchio il compito all’avversario. Senza dubbio i peggiori quarantacinque minuti della stagione”.

DIRETTA/ Cremonese Spal (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta!

Soddisfatto della reazione dei suoi ragazzi, l’allenatore della Cremonese, Fabio Pecchia. Ecco le sue parole riportate da TuttoB.com: “Siamo entrati nella gara dopo il gol subito, bene anche prima dell’intervallo e ripresa straordinaria. Abbiamo giocato con un ottimo ritmo, c’è da prendere le cose positive e continuare nel nostro lavoro. Il campo è andato peggiorando, ma abbiamo cercato di fare il nostro gioco”.

VIDEO REGGINA CREMONESE 1-2: IL TABELLINO

RETI: 30′ Montalto (R), 57′ Buonaiuto (C), 63′ Gaetano (C).

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Stavropoulos, Cionek, Liotti (65′ Lakicevic); Laribi (65′ Cortinovis), Crisetig, Hetemaj, Bellomo; Montalto (65′ Rivas), Galabinov. A disp. Micai, Adjapong, Amione, Regini, Bianchi, Ricci, Denis, Menez, Tumminello. All. Alfredo Aglietti.

CREMONESE (4-3-3):Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi (87′ Meroni); Valzania (62′ Gaetano), Castagnetti, Fagioli (81′ Deli); Zanimacchia, Di Carmine (46′ Ciofani), Buonaiuto. A disp. Ciezkowski, Sarr, Valeri, Ravanelli, Baez, Nardi, Strizzolo, Bartolomei. All. Fabio Pecchia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI REGGINA CREMONESE 1-2



© RIPRODUZIONE RISERVATA