Video/ Reggina Monza (risultato 0-0) highlights, pareggio poco memorabile (Serie B)

Niente gol in uno stadio Granillo ai limiti della praticabilità, su un campo sul quale il Monza aveva minacciato di non giocare. Ottima partenza della Reggina che parte collezionando occasioni. All’8′ Laribi crossa per Crisetig che di testa manca di poco il bersaglio. Al 10′ gran destro di Rivas, ma Di Gregorio si fa trovare pronto. Al quarto d’ora ancora Rivas viene innescato da Bianchi, ma la sua conclusione non impensierisce Di Gregorio. Dopo una partenza sotto ritmo il Monza cerca una reazione, al 33′ Carlos Augusto innesca Colpani che tenta la conclusione dalla lunga distanza, tiro che finisce non lontano dalla porta difesa da Micai. Laribi è molto attivo sulla fascia e cerca il traversone con insistenza, al centro della difesa brianzola Paletta domina il gioco aereo e libera l’area di testa. Il Monza inizia con buon piglio il secondo tempo, mettendosi alle spalle le incertezze di inizio gara.

VIDEO REGGINA MONZA: IL SECONDO TEMPO

I ritmi però sono molto bassi e le due squadre non prestano il fianco. Al 14′ i brianzoli fanno partire la girandola delle sostituzioni, fuori Scozzarella, dentro Barillà, poi nella Reggina Ricci e Montalto lasciano spazio a Bellomo e Galabinov, mentre tra gli ospiti al 21′ Gytkjaer entra al posto di Mota Carvalho e D’Alessandro al posto di Ciurria. Finale di partita un po’ nervoso allo stadio Granillo: espulso Sampirisi dalla panchina brianzola, quindi ammoniti Barillà, Bellucci e Cionek, col recupero che si allunga oltre i 6′ di recupero già segnalati per il gioco molto spezzettato. Sampirisi era uscito per lasciare spazio a Bellusci e al 29′ il VAR ha valutato l’intervento in area proprio di Sampirisi su Di Chiara, decidendo però per non assegnare il rigore alla Reggina. Si chiude a reti bianche un match contratto che ha dato il meglio solo nel primo tempo.

VIDEO REGGINA MONZA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Alfredo Aglietti è soddisfatto dell’approccio al campionato della Reggina contro il forte Monza: “Siamo andati oltre le aspettative, la squadra ha fatto molto bene, negli ultimi 20 metri ci è mancata un po’ di precisione. Abbiamo fatto un paio di azioni molto belle. Chiaro che tutti dobbiamo migliorare la condizione fisica. La partita è stata condizionata dal terreno di gioco, visto che sia noi che il Monza siamo due squadre a cui piace palleggiare. Rivas? Lui può fare anche la punta, ha fatto una buona partita. Poteva essere più lucido in qualche circostanza. Abbiamo da puntellare con un giocatore per ruolo, con qualche giovane che ci possa dare energia. Il mercato è ancora lungo, ci saranno giocatori in esubero. Se ci sarà da rinforzare lo faremo. Io sono contento, squadra e società sono a disposizione“.

Giovanni Stroppa chiede al suo Monza di crescere: “Non si tratta di accendere un interruttore. Non possiamo essere al top appena iniziato il campionato. Dobbiamo crescere sul piano tattico e fisico ma so che miglioreremo con il tempo. Abbiamo visto quanto può darci la coppia Ciurria-Dany Mota quando sarà in condizione. So che con il tempo cresceremo. Abbiamo fatto una partita adeguata alle condizioni del terreno ,si è deciso di giocare e va bene così: di conseguenza la sfida è stata maschia e con poche azioni da gol. Uscire da qua con una prestazione importante sotto l’aspetto caratteriale e con un punto importante mi rende soddisfatto“.

