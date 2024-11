VIDEO REGGIO EMILIA TORTONA, TUTTI GLI HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al PalaBigi la Pallacanestro Reggiana vince contro la Derthona Tortona per 86 a 82 come vedremo nel video Reggio Emilia Tortona con la sintesi e gli highlights della serata. Nel primo tempo gli emiliani cominciano la partita con il piede premuto sull’acceleratore e, pure concedendo qualcosa in difesa, si dimostrano implacabili in attacco forzando così gli ospiti ad inseguirli fin dagli istanti iniziali dell’incontro grazie all’importante 31 a 20 registrato in avvio.

DIRETTA/ Reggio Emilia Tortona (risultato finale 86-82): Bertram sconfitta! (basket oggi 9 novembre 2024)

I minuti passano ed i bianconeri sembrano in grado di correggere gli errori commessi in apertura riuscendo infatti a ridurre il distacco aggiudicandosi il parziale per 22 a 18. Nel secondo tempo la Bertram torna in campo sul parquet con spirito rinnovato e la determinazione migliore per tornare in partita accorciando il distacco in maniera sensibile tramite un buon 20 a 18 che consente loro di alimentare le speranze di rimonta nella fase finale della gara.

DIRETTA/ Virtus Bologna Tortona (risultato finale 85-81): Belinelli 14 punti (basket A1, 6 novembre 2024)

Nell’ultima parte della sfida i giocatori di coach De Raffaele danno tutto quello che hanno superando anche la squadra di coach Priftis per qualche istante sebbene siano proprio i piemontesi a spuntarla in extremis. I due punti conquistati tra le mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono alla Pallacanestro Reggiana di toccare quota 8 nella classifica della Lega A di basket 2024/2025 agganciando proprio i diretti rivali di giornata della Derthona Tortona, rimasti infatti bloccati a 8 punti.

Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero uno Christian Vital grazie ai 22 punti messi a segno per la Bertram. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Derthona a causa del 22 a 21 nel computo dei falli personali.

DIRETTA/ Pistoia Reggio Emilia (risultato finale 73-70): Forrest da urlo, vittoria in rimonta! (3 novembre)

REGGIO EMILIA – Barford, Cheatham, Faye, Grant, Winston. Panchina: Chillo, Fainke, Gallo, Gombauld, Smith, Uglietti, Vitali. Coach: Priftis.

TORTONA – Baldasso, Kamagate, Kuhse, Severini, Strautins. Panchina: Biligha, Candi, Denegri, Gorham, Vital, Weems, Zerini. Coach: De Raffaele.

VIDEO REGGIO EMILIA TORTONA: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS