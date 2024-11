DIRETTA REGGIO EMILIA TORTONA (RISULTATO 67-62): TERZO QUARTO

Esauritosi pure il terzo quarto, Reggio Emilia e Tortona sono ora sul punteggio di 67 a 62. In queste prime battute del secondo tempo, al rientro sul parquet dagli spogliatoi dopo l’intervallo, la Derthona continua a fare del suo meglio per rimontare e rimediare al brutto primo quarto che ne ha compromesso la gara fin da subito ed i loro sforzi vengono premiati aggiudicandosi anche questo parziale per 20 a 18, in modo tale da alimentare le speranze in vista degli ultimi dieci minuti della gara. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

REGGIO EMILIA TORTONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Per chi stasera non potrà essere presente sugli spalti del PalaBigi, l’appuntamento con la diretta Reggio Emilia Tortona in tv non sarà garantito nel senso “classico” del termine, perché questa non sarà una delle partite coperte in televisione, tuttavia come per tutti gli incontri del campionato di Serie A di basket avremo a disposizione la diretta Reggio Emilia Tortona in streaming video, riservata agli abbonati alla piattaforma DAZN.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del secondo quarto, ovvero del primo tempo, le squadre di Reggio Emilia e Tortona sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 49 e 42. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti provano a correggere le disattenzioni mostrate in apertura di gara imponendosi in questa fase per 22 a 18. Fino a questo momento i migliori marcatori dell’incontro sono stati Barford per la Reggiana e Vital per la Derthona grazie agli 11 punti messi a segno da ciascuno dei due. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PRIMO QUARTO

In Emilia-Romagna il primo quarto di gioco tra Reggio Emilia e Tortona si è concluso con il punteggio di 31 a 20. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da coach Priftis partono davvero forte sbagliando poco o nulla al tiro e dominando a rimbalzo così da forzare i piemontesi ad inseguirli sin dai primi istanti del match aggiudicandosi il parziale addirittura per 31 a 20. Ecco gli schieramenti ufficiali: REGGIO EMILIA – Barford, Cheatham, Faye, Grant, Winston. Panchina: Chillo, Fainke, Gallo, Gombauld, Smith, Uglietti, Vitali. Coach: Priftis. TORTONA – Baldasso, Kamagate, Kuhse, Severini, Strautins. Panchina: Biligha, Candi, Denegri, Gorham, Vital, Weems, Zerini. Coach: De Raffaele. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PALLA A DUE

Adesso finalmente siamo pronti a seguire la diretta Reggio Emilia Tortona, ma ci resta ancora qualche minuto prima della palla a due e allora ne approfittiamo per rileggere le dichiarazioni di Dimitris Priftis, coach della Reggiana, in sede di commento circa la sconfitta subita nella scorsa giornata sul campo di Pistoia: “È stata una partita dura, tosta in cui noi abbiamo lottato, e abbiamo anche avuto la possibilità di portarla a casa grazie a un buon primo tempo”.

Tuttavia, Priftis ha dovuto anche evidenziare che cosa non ha funzionato in un secondo tempo che ha generato la sconfitta di Reggio Emilia: “Il nostro problema è nato dopo, quando il rendimento offensivo non è stata ottimale anche quando siamo riusciti a stare avanti nella ripresa, per colpa di alcuni cattivi attacchi. Così non siamo poi riusciti a allungare il divario, abbiamo faticato a far girare bene il pallone. Pistoia ha aggiustato la sua difesa, ma noi avevamo perso energia in attacco”. Adesso però è naturalmente già tempo di voltare pagina, quindi cediamo senza ulteriori ritardi la parola alla diretta Reggio Emilia Tortona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN ANTICIPO STUZZICANTE

Appuntamento alle ore 20.00 di questa sera, sabato 9 novembre 2024, per la diretta Reggio Emilia Tortona, che ci farà compagnia dal PalaBigi naturalmente della città emiliana sotto la direzione degli arbitri Rossi, Perciavalle e Bartolomeo. Il calendario non aiuta la Bertram Derthona Tortona, che ha avuto un impegno imprevisto in settimana, cioè il recupero della partita che fu rinviata contro la Virtus Bologna a causa dell’alluvione. Ecco così allora una settimana tutta in zona Emilia, che si completerà stasera appunto con la diretta Reggio Emilia Tortona.

I piemontesi sono d’altronde abituati a ritmi abbastanza serrati grazie all’impegno in Champions League, che tra l’altro condivide proprio con la Unahotels Reggio Emilia. Questa doveva essere la settimana di riposo, ma tale è stata solamente per la Reggiana, che arriva dalla sconfitta di misura a Pistoia e vorrebbe quindi tornare a vincere prima di rivolgere nuovamente il pensiero alla competizione europea. In classifica però sono messi meglio i piemontesi, quindi sarà davvero intrigante scoprire il verdetto della diretta Reggio Emilia Tortona…

DIRETTA REGGIO EMILIA TORTONA: TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS LEAGUE

Abbiamo allora capito che la diretta Reggio Emilia Tortona è l’incrocio fra le nostre due rappresentanti in Champions League. Finora il bicchiere è decisamente pieno per la Bertram Derthona, che naviga ai piani alti della classifica di Serie A ed è a punteggio pieno con tre vittorie su altrettante partite giocate nella competizione europea. Oggi potrebbe farsi sentire la fatica del recupero, ma comunque il doppio impegno è una variabile per entrambe le società, con Reggio Emilia forse un pochino meno strutturata per reggerlo.

Il bilancio non è comunque negativo nemmeno per gli emiliani, che galleggiano ad esattamente il 50% di vittorie in campionato (3-3) mentre in Champions League vantano due successi a fronte di una sola sconfitta. Insomma, questa sera in terra emiliana si affrontano due formazioni che per il momento stanno vivendo stagioni che possiamo definire soddisfacenti, un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta Reggio Emilia Tortona e capire chi potrà sorridere anche dopo la sirena di questa sera.