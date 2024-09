VIDEO RENATE ALBINOLEFFE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mino Favini l’AlbinoLeffe ha la meglio sul Renate vincendo in trasferta per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i seriani iniziano la partita nel migliore dei modi visto che riescono subito a sbloccare il punteggio con la rete del vantaggio siglata già al 4′ da Borghini, il quale insacca la sfera dopo che questa aveva rimbalzato contro la traversa sulla giocata tentata da Parlati.

Il loro compagno Mustacchio centra a sua volta poi la traversa con un’altra conclusione intorno al 10′ così da sfiorare il raddoppio immediato. I blucelesti non sembrano intenzionati a mollare il piede dall’acceleratore e continuano anzi a collezionare altre opportunità interessanti con Gusu al 27′ ed ancora Mustacchio, di testa, al 29′ senza dimenticare le chances non capitalizzate nemmeno da Borghini al 36′ e Baroni, fermato ottimamente dall’estremo difensore avversario Nobile, al 37′.

Le Pantere suonano la carica solo al 44′, quando Di Nolfo manca un’occasione per pareggiare. Nel secondo tempo la partita tarda a rientrare nel vivo e bisogna attendere il 63′ perchè Borghini completi la doppietta personale firmando il gol del raddoppio definitivo per i suoi tramite un colpo di testa vincente concretizzatosi su un assist di Parlati. Nel finale gli uomini di mister Foschi combinano poco o nulla per provare a ripristinare la parità come evidenziato dal colpo di testa fuori misura di De Leo all’85’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mauro Gangi, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Bonetti al 14′, Spedalieri al 33′ ed Auriletto al 62′ da un lato, Baroni al 33′, Astrologo al 55′ e Zoma al 60′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa settima giornata di campionato permettono all’AlbinoLeffe di salire a quota 12 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre il Renate non si muove, rimanendo fermo a 15 punti.

