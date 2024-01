Video/ Renate Fiorenzuola (3-1) gol e highlights: lombardi a quota 26! (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RENATE FIORENZUOLA: SINTESI

Video Renate Fiorenzuola che termina con il risultato di 1-1 dopo la prima frazione di gioco. Ben quattro i cartellini gialli estratti dal direttore di gara, due per parte. Per il Renate sanzione di colore giallo per Luca Baldassin e Giacomo Esposito. Per gli ospiti cartellini gialli per Thomas Alberti e Alessandro Silvestro. Da mettere a referto anche due reti in questi primi 45 minuti. Vantaggio per i padroni di casa grazie al gol dell’attaccante classe 2001 Luca Paudice che è molto lesto nell’arrivare per primo sul pallone respinto dal palo. A ridosso della fine del primo tempo il pareggio della Fiorenzuola grazie al gol firmato dal classe 2004 Nicola Anelli.

Secondo tempo che regala la vittoria alla formazione di casa grazie all’autogol di Cremonesi e la splendida rovesciata da parte di Bocalon. Punti fondamentali per la squadra lombarda che si avvicina sempre di più alla zona play-off. Rimane invece indietro il Fiorenzuola alla ricerca di punti tentativo di avvicinarsi alla zona salvezza. Secondo tempo decisamente a ritmi più alti rispetto alla prima frazione di gioco. Vittoria per i padroni di casa che salgono a quota 26 in questo campionato di serie C.

RENATE: Fallani M. (Portiere), Bosisio M., Alcibiade R. (dal 27′ st Garetto M.), Auriletto S., Anghileri M., Baldassin L., Esposito G., Possenti M., Tremolada M. (dal 27′ st Procaccio A.), Paudice L. (dal 17′ st Bocalon R.), Currarino M.. A disposizione: Amadio M., Bianchimano A., Ciarmoli L., Ombra F. (Portiere), Pellegrino A., Rolando M., Sorrentino D., Vimercati A.

FIORENZUOLA: Sorzi M. (Portiere), Silvestro A. (dal 25′ st Potop S.), Cremonesi M. (dal 36′ st Omoregbe B.), Bondioli A., Gentile D., Di Gesu E., Nelli J. (dal 36′ st Oneto E.), Gonzi J., Stronati R., Anelli N., Alberti T. (dal 19′ st D’Amico F.). A disposizione: Grisendi F., Guadagno J. (Portiere), Morello M., Musatti M., Pirola G., Seck A.

Reti: al 26′ pt Paudice L. (Renate) , al 28′ st Bocalon R. (Renate) , al 43′ st Bocalon R. (Renate) al 44′ pt Anelli N. (Fiorenzuola) .

Ammonizioni: al 40′ pt Baldassin L. (Renate), al 45’+1 pt Esposito G. (Renate) al 25′ pt Alberti T. (Fiorenzuola), al 45’+1 pt Silvestro A. (Fiorenzuola), al 42′ st Stronati R. (Fiorenzuola).

