Diretta/ Renate Fiorenzuola (risultato 1-1) streaming video tv: equilibrio in campo! (7 gennaio 2024)

DIRETTA RENATE FIORENZUOLA (RISULTATO 1-1): PRIMO TEMPO

Dopo i primi 45 minuti il risultato è fermo sul 1-0 per i lombardi. I primi 15 minuti di gioco hanno visto giocare meglio la formazione di casa nel tentativo di aprire la difesa avversaria con il proprio gioco. Tra le occasioni da segnalare c’è sicuramente quella di Stronati che calcia alto. Di Gesù prova a mettersi in proprio con una conclusione che mette a dura prova l’estremo difensore avversario Fallani che risponde con un grande tuffo.

Renate che si porta avanti grazie al tiro di Paudice. Occasione che nasce da una conclusione da fuori da parte di Esposito che trovo una deviazione sulla quale il compagno si avventa. Nel finale gol di Anelli che regala il pareggio a pochissimo dal secondo tempo. Bne 4 i cartellini gialli: Alberti, Baldassin, Esposito e Silvestro. Dopo 45 minuti termina il primo tempo della partita tra Renate e Fiorenzuola. (Marco Genduso)

DIRETTA RENATE FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il confronto statistico della diretta di Renate Fiorenzuola si concentra su diversi aspetti delle loro performance durante la stagione. In termini di goal segnati, Renate mostra una media di 0.8 goal a partita, mentre Fiorenzuola ha una media leggermente superiore con 0.9 goal a partita. Entrambe le squadre dimostrano di avere una capacità simile di segnare, ma Fiorenzuola presenta una leggera superiorità in termini numerici. Quando si tratta di cartellini gialli, sia Renate che Fiorenzuola mantengono una disciplina simile.

Entrambe le squadre registrano una media di 0.8 cartellini gialli a partita. Ciò indica che entrambe le squadre cercano di mantenere un approccio disciplinato durante le partite, evitando un numero eccessivo di sanzioni. Questo confronto evidenzia una similitudine nelle capacità di segnare tra Renate e Fiorenzuola, mentre entrambe dimostrano un comportamento disciplinato con una quantità relativamente bassa di cartellini gialli. Questi fattori contribuiscono a un equilibrio competitivo tra le due squadre. Passiamo ora alle formazioni ufficiali, la diretta di Renate Fiorenzuola sta per entrare nel vivo! (agg. Gianmarco Mannara)

RENATE FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Fiorenzuola sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Fiorenzuola in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RENATE FIORENZUOLA: PANTERE NEI GUAI!

Renate Fiorenzuola, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Renate e Fiorenzuola sono tra le cinque squadre del girone A che hanno recentemente cambiato allenatore. In particolare, due di queste squadre hanno sperimentato diversi cambi di guida tecnica: addirittura tre per l’Alessandria e due per il Fiorenzuola. Quest’ultimo ha vissuto un avvicendamento significativo durante le festività natalizie, dopo l’ultimo ko contro il Novara. Francesco Turrini, promosso da tecnico della Primavera ad ottobre in sostituzione di Andrea Bonatti, è stato esonerato per fare spazio al ritorno di Luca Tabbiani.

Nel caso specifico, Tabbiani è tornato al Fiorenzuola, da cui era partito solo sei mesi prima dopo aver ottenuto la seconda salvezza consecutiva, completando un ciclo iniziato con la promozione in Serie C dopo 23 anni di assenza per il club valdardese. Attualmente, il Fiorenzuola si trova al penultimo posto con 14 punti, distante sei punti dalla zona di salvezza. Il Renate, che ha cambiato allenatore prima della penultima partita del girone d’andata sostituendo Pavanel con Colombo, è distante quattro punti dalla zona play out dopo la vittoria contro il Trento. Tuttavia, è fondamentale rimanere concentrati, soprattutto in casa, dove i nerazzurri hanno vinto solo due delle ultime sette partite.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Renate Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani, Amadio, Auriletto, Mondonico, Bracaglia, Baldassin, Esposito, Garetto, Rolando, Bianchimano, Procaccio. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Oddi; Di Gesù, Nelli, Stronati; Anelli, Alberti, Morello.

RENATE FIORENZUOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











