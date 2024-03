Video/ Renate Pro Sesto (0-1) gol e highlights: la decide Florio! (Serie C, 11 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE PRO SESTO: LA SINTESI

Allo Stadio Mino Favini la Pro Sesto supera in trasferta il Renate per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Colombo si affacciano pericolosamente in zona offensiva sparando largo di poco già al 3′ con Currarino e gli ospiti guidati dal tecnico Angellotti rispondono fallendo un calcio di rigore, concesso per fallo di Baldassin su Bruschi, quando Ombra para il tentativo dal dischetto di Bruschi all’11’.

I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri insistono mancano una buona opportunità al 22′ con Sorrentino, ben ostacolato da Giorgeschi, oltre a sollecitare Del Frate con un colpo di testa al 35′. Nel secondo tempo Nell’ultima parte dell’incontro Ombra devia contro il palo un tiro di Basili all’81’ e le Pantere si vedono annullare un gol per fuorigioco con Sorrentino all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Gandino, proveniente dalla sezione di Alessandria, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Currarino, D’Orsi, Anghileri e Baldassin da un lato, Giorgeschi e Palazzi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentunesimo turno di campionato permettono alla Pro Sesto di salire a quota 26 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Renate non si muove, rimanendo fermo a 37 punti.

Renate-Pro Sesto 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 62′ Florio(P).

RENATE (3-5-2) – Ombra; Bosisio, Alcibiade, Possenti; Baldassin, Vassallo, Acampa, Currarino, Procaccio; Sorrentino, Bocalon. Allenatore: Alberto Colombo.

PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Poggesi, Gattoni, Palazzi, Sala, Maurizii; Bruschi, Basili. Allenatore: Angellotti.

Arbitro: Davide Gandino (sezione di Alessandria).

Ammoniti: 34′ Giorgeschi(P); 41′ Palazzi(P); 49′ Currarino(R); 69′ D’Orsi(R); 90′ Anghileri(R); 90’+6′ Baldassin(R).

