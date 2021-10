Video/ Renate Trento (4-0) gol e highlights: Galuppini show, poker lombardo (Serie C)

VIDEO RENATE TRENTO 4-0: PRIMO TEMPO

Finisce 4-0 la gara Renate Trento. Con una brillante prestazione, i padroni di casa conquistano un importante successo nella settima giornata del girone A di Serie C. A trascinare i lombardi ci ha pensato uno strepitoso Galuppini, autore di due gol e un assist come dimostra il video degli highlights. Con il poker della giornata odierna, il Renate si riscatta dalla sconfitta della scorsa giornata, subita contro il Sudtirol. Dopo tre partite invece, si ferma la striscia positiva del Trento.

Diretta/ Renate Trento (risultato finale 4-0): Galuppini show, poker nerazzurro

Andiamo a rivivere le emozioni della partita. Avvio vivace della formazione ospite, che sembra aver approcciato meglio alla gara. Dopo pochi minuti però, è il Renate a prendere in mano le redini del gioco e si rende pericoloso in più occasioni, ma non riesce a sbloccare l’incontro. Alla mezz’ora però, si sveglia Galuppini. Prima realizza il primo gol del match con un preciso sinistro su assist di Chakir. 5 minuti dopo, pennella il cross per la testa di Silva, che realizza il raddoppio. Al 41′ chiude virtualmente la gara, approfittando di una ingenuità di Onuji. La prima frazione si chiude con il punteggio di 3-0.

DIRETTA/ Trento Mantova (risultato finale 2-2): altra rimonta dei virgiliani

VIDEO RENATE TRENTO 4-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Trento prova una timida reazione. Il Renate si chiude in difesa, abbassa il baricentro e amministra il triplo vantaggio. Il buon giro palla degli ospiti non apre spazi nelle retrovie di casa. Il Renate gioca in ripartenza e al 67′ cala il poker. Contropiede perfetto di Celeghin. Il calciatore del Renate, arriva sul fondo e serve un assist per Rossetti, che di testa la mette in rete.

Con il gol del 4-0, la gara non ha più nulla da dire, e gli ultimi venti minuti della partita scorrono senza regalare emozioni. Finisce con la brillante vittoria del Renate, che conferma l’ottimo periodo di forma tra le mura amiche. Allo stadio Meda, in questo campionato, hanno conquistato tre vittorie in quattro partite, perdendo solamente contro il Padova alla prima giornata. La formazione di Cevoli si porta in quinta posizione con 13 punti.

Diretta/ Sudtirol Renate (risultato finale 2-0): Broh la decide con una doppietta!

VIDEO RENATE TRENTO 4-0: IL TABELLINO

Reti: 31’, 41’ Galuppini (R), 36’ Silva (R), 67’ Rossetti (R).

Renate (4-3-1-2): Drago, Anghileri, Silva, Possenti, Esposito (57’ Ermacora), Marano (72’ Baldassin), Ranieri, Celeghin, Galuppini (72’ Morachioli), Maistrello (57’ Rossetti), Chakir (Sala). A disp. Moleri, Albertoni, Ferrini, Rosa, Costanzo, Sarli, Merletti. All. Cevoli.

Trento (4-3-1-2): Cazzaro, Dionisi, Trainotti, Carini, Galazzini, Scorza (46’ Ruffo Luci), Osuji (46’ Pattarello), Caporali (Seno), Belcastro, Pasquato (Raggio), Barbuti. A disp. Chiesa, Izzillo, Matteucci, Fontana. All. Parlato.

Arbitro: Gigliotti di Cosenza.