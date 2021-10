Diretta Renate Trento/ Streaming video tv: chi fa lo scatto? (Serie C)

DIRETTA RENATE TRENTO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Renate Trento, in diretta dallo stadio Città di Meda della omonima città lombarda, è la partita in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021, per la settima giornata del girone A di Serie C. Dando uno sguardo alla classifica, possiamo dire che la diretta di Renate Trento metterà di fronte due squadre che sono partite abbastanza bene e che in caso di vittoria farebbero un bello scatto verso l’alto. Il Renate arriva dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Sudtirol e adesso vuole ripartire subito cercando il successo contro l’altra squadra del Trentino Alto Adige.

Il Trento da neopromosso sta d’altronde vivendo un buonissimo avvio di campionato e con il pareggio per 2-2 contro il Mantova ha raggiunto quota 9 punti in classifica. Ovviamente non ha ancora senso mettersi a fare calcoli, però un bel risultato in casa del Renate potrebbe consolidare questo avvio positivo. Staremo dunque a vedere cosa succederà in Renate Trento, per capire se qualcuno potrà volare verso posizioni intriganti…

DIRETTA RENATE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Renate Trento non è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE TRENTO

Eccoci adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Renate Trento. Per i padroni di casa schieriamo un modulo 4-3-3 che dovrebbe vedere in porta Drago; in difesa il quartetto con Anghileri, Silva, Possenti ed Esposito; a centrocampo possibile il terzetto con Baldassin, Ranieri e Celeghin, infine Rossetti, Maistrello e Galuppini dovrebbero formare il tridente d’attacco.

Problemi per il Trento che ha ben due squalificati, disegniamo gli ospiti con un 4-3-2-1 con Cazzaro in porta; Dionisi, Trainotti, Carini e Raggio nella difesa a quattro; Izzillo, Caporali e Scorza potrebbero essere i titolari in mediana mentre in attacco ecco Pasquato e Belcastro in appoggio alla prima punta Barbuti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Renate Trento, in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono certamente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,20 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Trento.



