Video/ Rennes Lazio (2-0): highlights e gol. Inzaghi fuori dall’Europa league

La Lazio perde col risultato di 2-0 contro il Rennes e saluta l’Europa League al termine di una fase a gironi contraddistinta da 4 sconfitte in 6 partite disputate. L’ultima sul campo del Rennes, alla prima vittoria europea stagionale, è figlia anche delle notizie che arrivavano da Cluj: oltre a una vittoria, alla Lazio serviva una vittoria del Celtic in Romania, gli scozzesi sono stati invece sconfitti. Come si vede nel video di Rennes Lazio, l’approccio dei biancocelesti alla sfida non è stato comunque eccezionale, ampio turn over da parte di Inzaghi e un Luis Alberto nervoso, dopo quello sontuoso visto contro la Juventus, che non è riuscito a far arrivare i giusti rifornimenti a Immobile e Caicedo. Il risultato è stato un Rennes padrone del match sin dalle prime battute, e dopo i primi tentativi il gol del vantaggio transalpino arriva alla mezz’ora: stop e controllo di Gnagnon su sponda aerea di Boey su cross da calcio d’angolo e il gioco è fatto.

IL SECONDO TEMPO

La reazione della Lazio non c’è e dopo 5′ nella ripresa arriva la notizia del vantaggio del Cluj. E’ la pietra tombale alle velleità della Lazio, con Inzaghi che richiama Luis Alberto, Immobile e l’acciaccato Vavro inserendo Berisha, Adekanye e il giovane Falbo, all’esordio assoluto in prima squadra. La qualità della prestazione della formazione capitolina però non migliora e nel finale, su errore di Lazzari, Tait si incunea sulla sinistra e prova la conclusione mancina: Proto respinge ma sul pallone si avventa Gnagnon, che sigla la doppietta personale e permette al Rennes di salutare il proprio pubblico con un 2-0 sulla Lazio.

