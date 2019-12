Diretta Rennes Lazio/ Streaming video tv: vittoria o eliminazione (Europa League)

Rennes Lazio, diretta dall’arbitro Jovanovic, si gioca mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso il Roazhon Park di Rennes, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Ultimissima chiamata per i biancocelesti che non sono però più padroni del loro destino. La vittoria contro il Cluj ha evitato un’eliminazione matematica anticipata, ma alla squadra di Inzaghi non basterà vincere in casa dei francesi, che a loro volta sono ultimi nel girone e già fuori da ogni discorso. Con un successo al Roazhon Park, la Lazio accederebbe ai sedicesimi di finale solo se il Celtic, già primo e qualificato, facesse uno sgarbo al Cluj andando a vincere in Romania. Difficile ma con un occhio teso alla radiolina la Lazio proverà a fare il massimo, anche se Simone Inzaghi cercherà di far riposare più titolari possibili, con la cavalcata in campionato esaltante che ha raggiunto, dopo il 3-1 inflitto alla Juventus sabato scorso, la settima vittoria consecutiva. Dall’altra parte il Rennes è reduce da 3 vittorie consecutive in campionato che hanno riportato al quarto posto, e a una sola lunghezza dal terzo, la squadra di Stephan nella Ligue 1 francese. Una netta ripresa dopo la crisi di inizio stagione che aveva lasciato, da fine agosto a fine ottobre, il Rennes senza vittorie in impegni ufficiali per ben due mesi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rennes Lazio, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso il Roazhon Park di Rennes, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 201 (Sky Sport Uno). Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta l’Europa League 2019/20. Ci sarà poi anche l’opportunità di seguire lo streaming in chiaro del match, trasmesso dal sito fantacalcio.com.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES LAZIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Rennes Lazio, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso il Roazhon Park di Rennes, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Il Rennes allenato dal francese Stephan sceglierà il 4-4-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Salin; Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa; Rapinha, Bourigeaud, Grenier, Niang; Del Castillo, Hunou. Risponderà la Lazio, guidata in panchina da Simone Inzaghi, optando per un 3-5-2 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 4.33 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 3.50 l’eventuale pareggio e quota a 1.83 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.85 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.90.



