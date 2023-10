Video/ Rimini Ancona (1-1) gol e highlights: reti di Basso e Morra! (Serie C, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RIMINI ANCONA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Neri le squadre di Rimini ed Ancona si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati dal tecnico Troise a partire meglio cercando di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito in avvio con Lamesta sia al 3′ che al 4′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Donadel crescono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 43′ grazie alla rete messa a segno da Basso, capitalizzando l’assist offertogli dal suo collega Spagnoli.

Nel secondo tempo gli emiliani ripartono con lo spirito giusto e trovano infatti il gol del pareggio al 56′ per merito di Morra, trasformando il calcio di rigore concesso per il fallo di mano fischiato a Martina. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi di casa non sorprendono la difesa dei Dorici con la conclusione di Morra all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Maria Manzo, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Gigli e Lepri da un lato, Marenco e Clemente dall’altro. Il punto conquistato in questo nono turno di campionato permette al Rimini di salire a quota 5 ed all’Ancona di portarsi a 9 punti nella classifica del girone B della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RIMINI ANCONA: IL TABELLINO

Rimini-Ancona 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 43′ Basso(A); 56′ RIG. Morra(R).

Assist: 43′ Spagnoli(A).

RIMINI (4-3-3) – Colombi; Pietrangeli, Gigli, Lepri, Acampa; Lombardi, Langella, Megelaitis; Iacoponi, Ubaldi, Lamesta. All.: Troise.

ANCONA (3-5-2) – Perucchini; Dutu, Pellizzari, Marenco; Clemente, Nador, Paolucci, Basso, Martina; Cioffi, Spagnoli. All.: Donadel.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sezione di Torre Annunziata).

Ammoniti: 21′ Gigli(R); 27′ Lepri(R); 45’+1′ Marenco(A); 67′ Clemente(A).

