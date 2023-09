Video/ Rimini Juventus U23 (4-3) gol e highlights: Gigli fa esplodere il Romeo Neri (15 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI JUVENTUS U23: CHE SPETTACOLO!

Spettacolo ed emozioni a non finire al Romeo Neri nella sfida tra Rimini e Juventus U23. Ben sette le reti realizzate con la compagine di casa che alla fine vince per quattro reti a tre. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Comenencia! Bianconeri avanti dopo appena un minuto di gara! Hasa, dopo il passaggio di Mbangula, la mette in mezzo e trova il colpo di testa vincente di Comenencia. Capanni! Il Rimini risponde dopo appena due minuti di gara! Un siluro dal lato sinistro dell’area che non lascia scampo al portiere avversario. Mbangula prova a piazzarla, attento Colombo. Gara che si è accesa subito con due reti nel giro di tre minuti, intanto arrivano i gialli per Poli e Hasa dopo i falli su Lamesta. Cerri! Si riporta avanti la Juventus! Damiani in mezzo, esce male Colombo, Cerri appoggia in rete. Attacca il Rimini a caccia del pareggio. Gigli riceve il primo giallo per i romagnoli. Termina la prima frazione di gioco con la Juventus Next in avanti grazie a Comenencia e Cerri, aveva pareggiato per il Rimini Capanni.

DIRETTA/ Rimini Juventus U23 (risultato finale 4-3): la decide Gigli! (Serie C, 15 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI JUVENTUS U23, IL SECONDO TEMPO

Bianconeri ad un passo dal tris! Mbangula per Turicchia che stoppa e calcia, grandissima la risposta di Colombo. Lamesta! La riprende il Rimini! Lamesta supera un avversario ed entra in area, grande tiro che piega il portiere avversario. Lamesta ci prova con il sinistro, Daffara la mette in angolo. Turicchia! Si riporta avanti la Juventus! Salifou per il compagno di squadra, stop e tiro all’incrocio dei pali, gran gol. Morra! Risponde ancora il Rimini in un match dalle mille emozioni. Lamesta in mezzo, Daffara respinge su un colpo di testa, arriva Morra che sulla linea tocca in rete. Gigli! La ribalta il Rimini in un match pazzesco! Lamesta in mezzo con il capitano che stacca di testa e fa esplodere il Romeo Neri. Termina il match dopo sei minuti di recupero.

DIRETTA/ Torres Rimini (risultato finale 2-1): Adama Diakité trascina i sardi (Serie C, 9 settembre 2023)

VIDEO GOL RIMINI JUVENTUS U23, IL TABELLINO

Reti: 1′ Comenencia, 3′ Capanni, 29′ Cerri, 54′ Lamesta, 68′ Turicchia, 70′ Morra, 86′ Gigli

Rimini (4-3-3): Colombo; Tofanari, Gorelli, Gigli, Semeraro; Capanni, Megelaitis, Rosini; Lamesta, Morra, Langella. All. Raimondi. A disp. Passador, Jashari, Pietrangeli, Marchesi, Stanga, Accursi, Cherubini, Bouabre, Didio, Acampa, Iacoponi, Leoncini, Selvini

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Huijsen, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Damiani, Hasa, Turicchia; Cerri, Mbangula. All. Brambilla. A disp. Scaglia, Fuscaldo, Maressa, Nonge Boende, Guerra, Rouhi, Mancini, Citi, Valdesi, Doratiotto, Salifou, Stivanello

Diretta/ Pescara Juventus U23 (risultato finale 3-1): 3 punti per il Delfino!

Arbitro: Zago di Conegliano

Ammoniti: 15′ Poli, 22′ Hasa, 45+1′ Gigli , 57′ Semeraro, 79′ Huijsen

RIMINI JUVENTUS U23, GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA