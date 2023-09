Video/ Rimini Perugia (2-2) gol e highights: Ubaldi riprende gli umbri (23 settembre 2023)

VIDEO E HIGHLIGHTS RIMINI PERUGIA: PIOGGIA DI GOL!

Rimini e Perugia si dividono la posta in palio dopo uno spettacolare pareggio. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Vasquez ci prova da fuori area. Colombo blocca facilmente. Kouan! La sblocca il Perugia! Ingresso in area di rigore, Gorelli prova a fermarlo ma non ci riesce, in area supera Colombo.

Il match riprende dopo una lunga sospensione per un materassino che aveva preso fuoco dietro la porta. Lamesta! La riprede il Rimini. Ingresso in area e tiro che, complice anche la deviazione di Angella, supera il portiere avversario. Bartolomei! Perugia che si porta avanti! Di destro da circa trenta metri trova un grande gol! Lisi dalla distanza sfiora il gol del tris! Ottimo momento per il Perugia. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI PERUGIA, IL SECONDO TEMPO

Ubaldi! La riprende il Rimini! Langella si inserisce in area, il tiro viene deviato con la sfera che arriva a Ubaldi che da solo contro Adamonis non fallisce. Ubaldi per Lamesta, tiro fuori. Ci prova Santoro e che si accentra e calcia, para Colombo. Torrasi ci prova su punizione ma la mette altissima. Termina il match, gara molto divertente.

IL TABELLINO DI RIMINI PERUGIA

MARCATORI: 10′ Kouan, 23′ Lamesta, 35′ Bartolomei, 71′ Ubaldi.

RIMINI (3-4-2-1): Colombo – Tofanari, Gorelli, Gigli (69′ Iacoponi) – Stanga (46′ Pietrangeli), Langella, Megelaitis, Acampa – Lamesta (86′ Lepri), Capanni (65′ Cernigoi) – Morra (65′ Ubaldi).

PANCHINA: Passador; Rosini, Bouabre; Marchesi, Lombardi, Leoncini; Accursi, Selvini.

ALLENATORE: Raimondi.

AMMONITI: Gigli, Ubaldi.

PERUGIA (4-3-3):

Adamonis – Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri (68′ Dell’Orco), – Iannoni (68′ Santoro), Bartolomei, Kouan (77′ Seghetti) – Matos, Vazquez (86′ Cudrig), Lisi (77′ Torrasi).

PANCHINA: Abibi, Lavorgna; Morichelli, Bozzolan; Acella, Ebnoutalib; Ricci.

ALLENATORE: Baldini.

AMMONITI: Vulikic, Mezzoni.

ARBITRO: Scarpa di Collegno.

