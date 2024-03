Video/ Rimini Pescara (5-1) gol e highlights: doppietta di Morra! (Serie C, 15 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RIMINI PESCARA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Neri il Rimini supera il Pescara per 5 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Bucaro si affacciano subito pericolosamente in zona offensiva al 3′ con un tiro largo di poco provato da Accornero ma i padroni di casa guidati da mister Troise rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 7′ grazie alla rete messa a segno da Delcarro, su assist del suo compagno Lamesta.

I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani trovano il gol del raddoppio al 19′ per merito di Morra, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Di Pasquale. Gli abruzzesi accorciano le distanze al 30′ con il gol siglato da Merola trasformando il penalty fischiato per fallo di mano di Tofanari su cross di Milani. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i biancorossi calano il tris al 49′ con la rete firmata da Lamesta.

Nell’ultima parte dell’incontro Morra completa la doppietta personale al 74′ con l’aiuto di Lamesta che, dopo la traversa colpita da Meazzi sul fronte opposto al 78′, serve poi il passaggio vincente anche a Ubaldi per la cinquina definitiva dell’85’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Di Reda, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Gigli da un lato, Cangiano, Squizzato, Di Pasquale, Dagasso e Moruzzi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaduesimo turno di campionato permettono al Rimini di salire a quota 41 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Pescara non si muove, rimanendo fermo a 45 punti

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RIMINI PESCARA: IL TABELLINO

Rimini-Pescara 5 a 1 (p.t. 2-1)

Reti: 7′ Delcarro(R); 19′ RIG., 74′ Morra(R); 30′ RIG. Merola(P); 49′ Di Pasquale(R); 85′ Ubaldi(R).

Assist: 7′, 74′, 85′ Lamesta(R).

RIMINI (4-2-3-1) – Colombi; Tofanari, Lepri, Gigli, Quacquarelli; Sala, Langella; Lamesta, Delcarro, Malagrida; Morra. A disp.: Colombo, De Lucci, Gorelli, Semeraro, Ubaldi, Iacoponi, Cernigoi, Rosini, Garetto, Capanni. All.: Troise.

PESCARA (3-4-3) – Plizzari; Pellacani, Brosco, Di Pasquale; Pierno, Aloi, Squizzato, Milani; Merola, Accornero, Cangiano. A disp.: Gasparini, Profeta, Floriani, Moruzzi, Mesik, Staver, Dagasso, Tunjov, De Marco, Franchini, Meazzi, Capone, Masala, Sasanelli, Cuppone. All.: Bucaro.

Arbitro: Antonio Di Reda (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 33′ Cangiano(P); 41′ Squizzato(P); 45’+1′ Gigli(R); 51′ Di Pasquale(P); 60′ Dagasso(P); 63′ Moruzzi(P).

