Video/ Rimini Pineto (1-1) gol e highlights: biancorossi spreconi (Serie C, 28 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI PINETO: LA SINTESI

Video Rimini Pinetoche si apre subito con il vantaggio da parte dei padroni di casa firmato da Lepri dopo solamente sei giri di orologio. Il calciatore del Rimini non sbaglia contro il portiere spedendo in rete al termine di un’azione iniziata sugli sviluppi di un calcio d’angolo è continuata con una palla messa in mezzo. Pineto che cerca di ritornare in partita con il solito Volpicelli ma il calciatore non riesce a trovare la porta. Sul finale di primo tempo Rimini che sfiora più volte di raddoppiare prima con Morra e poi con Cernigoi. In entrambi i casi la palla termina fuori non di molto con il Rimini che ha sprecato due grossissime occasioni per portarsi sopra nel risultato. Secondo tempo della sfida tra Rimini e Pineto che si apre con la doppia occasione dalle parti della difesa degli ospiti che sventano le conclusioni capitate sui piedi di Morra e Cernigoi.

L’azione di Morra è sicuramente quella più importante con l’intervento a salvare da parte del portiere Tonti. Rimini che non riesce a trovare il gol del vantaggio andandoci vicinissimo nuovamente con lo stesso attaccante Morra che da due passi non riesce a insaccare. Continua ad attaccare la formazione di casa ma è il Pineto a trovare la rete del pareggio con una punizione battuta da un lungo distanza da Emilio Volpicelli. Nel finale assedio da parte del Rimini che mette in campo anche Ubaldi per aumentare la trazione offensiva. Il tutto per tutto in zona offensiva porta i frutti quando al minuto 86 la formazione di casa si riporta sopra con un risultato grazie alla rete firmata da Morra che viene però annullato. La gara termina 1-1.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI PINETO: IL TABELLINO

RIMINI: Colombi S. (Portiere), Lepri T., Pietrangeli N. (dal 1′ st Gorelli M.), Gigli N., Semeraro F., Megelaitis L., Langella C., Delcarro A., Lamesta D., Morra C., Cernigoi I.. A disposizione: Colombo E. (Portiere), Garetto M., Iacoponi D., Leoncini M., Malagrida L., Marchesi F., Rosini S., Sala J., Stanga L., Tofanari N., Ubaldi L.

PINETO: Tonti A. (Portiere), Villa L. (dal 1′ st Evangelisti N.), De Santis S., Ingrosso G., Baggi F., Germinario G., Lombardi L., Sannipoli D., Borsoi M. (dal 1′ st Manu D.), Volpicelli E., Chakir A.. A disposizione: Della Quercia R., Foglia M., Gambale D., Iaccarino P., Macario G., Marafini A., Mercorelli S. (Portiere), Njambe M., Pellegrino A., Teraschi M.

Reti: al 6′ pt Lepri T. (Rimini) al 32′ st Volpicelli E. (Pineto).

