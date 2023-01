Video/ Roma Bologna (1-0) gol ed highlights: Pellegrini dal dischetto per il 6° posto

Video Roma Bologna che inizia subito con un notevole sprint. Zaniolo serve Dybala, l’argentino fa un passo e Soumaouro lo stende all’interno dell’area di rigore. Per il direttore di gara Alberto Santoro non ci sono dubbi: calcio di rigore e giallorossi dal dischetto. Si presenta Lorenzo Pellegrini. Spiazzato Skorupski e Roma in vantaggio con la rete del capitano e numero 7 Lorenzo Pellegrini. Bologna che prova alcune offensive senza però trovare particolari trame ed è la Roma, quindi, a sfiorare la rete del raddoppio con Paulo Dybala con un tocco mancino il gol. Roma che termina il primo tempo sopra di una lunghezza, Dybala inventa, Pellegrini realizza.

Diretta/ Udinese Empoli (risultato finale 1-1): Pereyra pareggia i conti!

Secondo tempo di Roma Bologna molto equilibrato con la formazione giallorossa che non spinge più di tanto per il raddoppio. Bologna che non riesce ad organizzare trame offensive e chiede il rigore con Ferguson che si becca il cartellino giallo per simulazione. Niente Var, Santoro è sicuro. Si ferma Dybala ma solo per crampi mentre al termine del match è il Bologna a sfiorare il gol con Lucumi che tocca di testa dopo il tacco di Dominguez con la Roma che si salva con un super Tammy Abraham.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Milik fa volare la Juventus!

VIDEO ROMA BOLOGNA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic (dal 19′ st Matic), El Shaarawy (dal 19′ st Zalewski); Pellegrini Lo., Zaniolo (dal 15′ st Abraham); Dybala (dal 27′ st Bove). A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Kumbulla, Karsdorp, Solbakken, Bove, Matic, Zalewski, Camara, Shomurodov, Abraham. Allenatore: José Mourinho.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (dal 37′ st Pyyhtia), Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis (dal 20′ st Cambiaso); Medel (dal 20′ st Schouten), Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano (dall’11’ st Aebicscher); Arnautovic. A disposizione: Bagnolini, Sosa, Cambiaso, Aebicscher, Pyyhtia, Moro, Schouten, Sansone, Raimondo. Allenatore: Thiago Motta.

DIRETTA/ Fiorentina Monza (risultato finale 1-1): Carlos Augusto risponde a Cabral

Reti: al 6′ pt Pellegrini Lo. (rigore)

Ammonizioni: Ibanez, Thiago Motta (dalla panchina), Celik, Aebisher

VIDEO ROMA BOLOGNA: GOL ED HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA