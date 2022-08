Video/ Roma Cremonese (risultato 1-0) gol e highlights: basta Smalling! (Serie A)

VIDEO ROMA CREMONESE (1-0): DECIDE SMALLING

La Roma come a Salerno produce tanto e segna solo un gol: basta per la seconda vittoria anche se stavolta i giallorossi hanno anche rischiato qualcosa. Prima occasione del match sviluppata in contropiede da Zaniolo, il quale serve Abraham che a sua volta cerca al centro Pellegrini. Il capitano va in scivolata da posizione defilata ma trova la deviazione in calcio d’angolo di Radu. Poco dopo a riprovarci è Dybala col sinistro, ma questa volta è Chiriches a respingere col corpo. Ad avere una clamorosa occasione per andare in rete all’8′ è stato Abraham con Dybala che in area ha alzato la testa e gli ha regalato un pallone solo da spingere dentro, ma la deviazione dell’inglese è schizzata in alto. Al 17′ invece a provarci con il mancino sono stati prima Zaniolo e poi Dybala, ma anche in questi casi il reparto arretrato della Cremonese si è fatto trovare pronto con delle ottime parate di Radu. A fine primo tempo lussazione della spalla per Zaniolo, sostituito prima dell’intervallo da El Shaarawy.

Nel secondo tempo, continuando a parlare del video di Roma Cremonese, si parte con una traversa per parte. A colpirla per primi sono stati gli ospiti al 47’ con Dessers. Sul rilancio di Radu il centravanti nigeriano si libera di Mancini e incrocia sul secondo palo centrando il legno. Meno di dieci minuti dopo è arrivata la risposta dei giallorossi. Un destro piazzato dal limite di El Shaarawy viene infatti deviato sulla parte alta del legno dal portiere avversario, tra i migliori in campo finora. Sulla ribattuta si avventa Dybala, che però spedisce a lato. A portare in vantaggio la squadra di José Mourinho è stato Smalling. Al 66′ Pellegrini disegna una parabola perfetta sul secondo palo pescando il centrale inglese che sfrutta il blocco di Mancini e di testa batte Radu. Ultimo brivido con una bordata di Pickel che scheggia il palo, i tre punti sono della Roma.

VIDEO ROMA CREMONESE: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

José Mourinho incassa una vittoria preziosa per la Roma: “Complimenti alla Cremonese. Nel primo tempo nei primi 20-25′ abbiamo avuto l’opportunità di segnare e di chiudere la partita, non l’abbiamo fatto e abbiamo trovato una vera squadra, ben organizzata con un allenatore di qualità. Per noi non è stata una partita facile. Complimenti anche all’arbitro, è stato molto bravo. Noi potevamo chiuderla nel primo tempo, ma non segni e quando perdi un giocatore come Nicolò inizia a venire un po’ di pressione. Nel finale di gara loro con i cambi, le occasioni sono stati pericolosi. Alla fine tre punti ottenuti e sono importanti. Vogliamo solo lavorare per il bene del club. Queste decisioni sono della proprietà e del direttore. Loro sanno perfettamente quel che a me piacerebbe, sanno delle difficoltà extra di Wijnaldum e Nicolò, siamo tutti insieme e troveremo le migliori soluzioni possibile“.

Max Alvini ha ricevuto complimenti ma non ha ottenuto ancora punti con la Cremonese: “Quando Mourinho faceva il Triplete nel 2010 io allenavo il Tuttocuoio in Eccellenza. Questo è il bello del calcio. Siamo venuti a giocarcela e questa è la Cremonese. Abbiamo un’idea precisa, aggressiva, cercando di fare le due fasi di dominio, a prescindere dall’avversario. Logico che quando ti trovi grandi squadre con grandi campioni puoi far fatica in alcuni duelli, ma tu devi sempre avere un’idea, un’identità. Ho bisogno di qualche punto, che questa squadra in queste due partite avrebbe meritato. Per i miei calciatori sono contento di come stanno lavorando, ho bisogno di loro. Di un punto, più che di giocatori. Cerchi di fare la partita e poi prendi un gol su angolo ti lascia il rammarico più grosso. Se analizzi la partita la differenza l’ha fatta un corner. I dettagli a volte per una squadra che deve salvarsi fanno la differenza. A Firenze abbiamo perso per un particolare, qui per un altro“.

