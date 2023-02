Video/ Roma Empoli (2-0) gol ed highlights: giallorossi di testa, Joya-show (Serie A)

VIDEO ROMA EMPOLI 2-0

Alla Roma bastano due gol in sei minuti per superare l’Empoli con il risultato di 2 a 0. Le reti portano le firme di Ibanez e Abraham, entrambe arrivate di testa su due calci d’angolo battuti in maniera impeccabile da Paulo Dybala. Dopo due minuti dall’inizio del match, la Joya dalla bandierina mette in mezzo una palla che Ibanez sfrutta bene di testa, eludendo il controllo di Luperto: il pallone rimbalza e si insacca alle spalle di Vicario. Stesso copione dopo quattro minuti: ancora dalla bandierina Paulo Dybala che fa partire un cross, anche questa volta impeccabile, per la testa di Abraham, che salta più in alto di De Winter e la mette in rete. Al 10′ è proprio la Joya a sfiorare il gol ma la palla finisce fuori di poco.

ROMA EMPOLI, DYBALA SHOW

A decidere la gara tra Roma ed Empoli sono due gol in apertura di gara, in appena 6 minuti. Bastano infatti Ibanez e Abraham per tornare alla vittoria nonostante le occasioni non manchino, da una parte ma anche dall’altra, nel corso di un match acceso e ricco di emozioni. I giallorossi agganciano così il secondo posto, in attesa del match dell’Inter che sfiderà il Milan nel derby. Dopo il ko in campionato contro il Napoli e quello inaspettato contro la Cremonese in Coppa Italia, la squadra di Mourinho torna a vincere grazie ad un Dybala Show: l’ex Juventus è sempre più decisivo, un vero e proprio assist-man per la Lupa. La squadra capitolina sorride e si gode il momentaneo secondo posto, in attesa dell’Inter.

VIDEO ROMA EMPOLI: IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (45’+4′ st Llorente), Matic, Cristante, El Shaarawy (39′ st Celik); Pellegrini (45’+4′ st Belotti), Dybala (25′ st Bove); Abraham. Allenatore: Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (38′ st Stojanovic), De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (29′ st Henderson), Marin, Bandinelli (38′ st Pjaca); Baldanzi; Caputo (17′ st Piccoli), Satriano (17′ st Cambiaghi). Allenatore: Zanetti

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 2′ Ibanez (R), 6′ Abraham (R)

Ammoniti: Zalewski, Bove (R), Henderson (E)

