Diretta/ Roma Empoli, video streaming tv: Mou vuole i tre punti (Serie A)

DIRETTA ROMA EMPOLI: PER DIMENTICARE LA COPPA!

Roma Empoli, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Giallorossi in campo per tentare di avvicinarsi alla zona Champions League, mentre gli ospiti sognano il settimo posto, distante soli tre punti.

La Roma è sesta in classifica con 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Dopo una striscia positiva, i giallorossi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-1 dal Napoli. L’Empoli, invece, è nono con il Bologna a quota 26 punti, raccolti grazie a sei vittorie, otto sconfitte e sei sconfitte. Nell’ultima giornata è arrivato il pari per 2-2 contro il Torino.

ROMA EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Empoli non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Roma Empoli sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

Mourinho e Zanetti alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici della diretta Roma Empoli. Partiamo dai giallorossi, privi di Darboe, Abraham e Spinazzola, senza dimenticare il caso Zaniolo. Padroni di casa schierati con il 3-4-2-1: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Belotti. Passiamo adesso ai toscani, privi di Tonelli, Destro, Grassi e Ismajli, ma ritrovano Parisi e Henderson. Il modulo è il solito 4-3-1-2: Vicario, Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace, Akpa Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Satriano, Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Roma favorita sull’Empoli secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri delle scommesse attraverso Eurobet: la vittoria della Roma è a 1,48, il pareggio è a 4,20, mentre il successo dell’Empoli è a 6,80. Equilibrio per le quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,83 e Over 2,5 a 1,87. Infine troviamo Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,73.











