Video/ Roma Genoa (1-0) gol ed highlights: Dybala decide il match con una perla!

Video Roma Genoa che presenta la gara di Coppa Italia, valevole per gli ottavi di finale. La vincente affronterà la vittoriosa della gara tra Napoli e e Cremonese ai quarti di finale. Prima azione Roma dopo pochi istanti con Zaniolo che conquista un calcio di punizione. Pellegrini va al centro e palla allontanata dalla difesa rossoblu. Kumbulla che salta due volte di testa ma deve fare i conti con il fuori, prendendolo ben due volte pur staccando bene. Occasione Roma con Abraham che incrocia bene sul passaggio di Pellegrini con un super Martinez che dice di no. Poco dopo è Pellegrini a sfiorare il gol con la sua botta che si spegne sulla traversa. Ammonito Bove, unico del primo tempo, e Genoa che si affaccia dalle parti di Rui Patricio con un tiro che termina in out.

Dopo 45 minuti finisce il primo tempo e ricomincia con l’ingresso di Paulo Dybala. Azione e giocata da fuoriclasse per Paulo Dybala che salta ben 4 avversari e batte Martinez con un tiro sul primo palo molto potente. Vantaggio Roma ed applausi per l’argentino, ormai beniamino della tifoserie giallorossa. Triplice fischio e la Roma avanza nel turno e si ritroverà di fronte alla vittoriosa della sfida tra Napoli e Cremonese, sempre valevole per gli ottavi di finali della Coppa Italia 2022-2023. Man of the match, come spesso accade, Paulo Dybala che entra nel secondo tempoe decide l’incontro per la formazione giallorossa.

VIDEO ROMA GENOA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski(30’st Celik), Matic, Bove(16′ st Cristante), El Shaarawy(17 ‘ st Spinazzola); Zaniolo(41’ st Tahirovic), Pellegrini(1’st Dybala); Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Vina, Celik, Tahirovic, Camara, Volpato, Cristante, Spinazzola, Shomurodov, Solbakken, Belotti, Majchrzak, Dybala.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro(19’st Frendrup), Badelj (19′ st Strootman), Galdames(30 st Aramu), Czyborra(18′ st Criscito); Yalcin, Coda(30′ st Puscas). Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Semper, Agostino, Ilsanker, Puscas, Jagiello, Strootman, Frendrup, Aramu, Gudmundsson, Criscito, Matturro, Lipani.

Marcatori: 19′ st Dybala

Ammonizioni: Bove(R); Zaniolo(R) ; Czyborra(G); Bani (G)

Arbitro: Feliciani di Teramo

