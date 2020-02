Video/ Roma Gent (1-0): highlights e gol. A Fonseca basta Perez (Europa league)

La Roma ritrova la vittoria che mancava da un mese sconfiggendo di misura il Gent grazie alla rete messa a segno da Perez che è riuscito a trovare la prima marcatura con la maglia giallorossa. Come si vede nel video di Roma Gent, la squadra di Fonseca, dopo il vantaggio ha però faticato molto a proporsi in avanti, rischiando più volte di essere raggiunti dai belgi che sono stati bloccati da un attento Pau Lopez. Dopo qualche minuto di “studio” è stata la Roma a rompere il ghiaccio già al 12’ alla prima vera occasione: Veretout recupera palla a centrocampo, passa a Dzeko che verticalizza alla perfezione per Perez che a tu per tu col portiere non perdona insaccando il gol del vantaggio giallorosso.La reazione degli ospiti si concretizzi al 27’ quando Bezos ha tentato un potente diagonale rasoterra che Pau Lopez ha accompagnato fuori dallo specchio con lo sguardo.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 51’ su un bella punizione di Kolarov, Smalling appostato nei pressi del secondo palo ha tentato un tiro al volo che il portiere ospite è riuscito in qualche modo a deviare in corner evitando così il raddoppio. Gli ospiti però non ci stanno e provano ad affacciarsi ancora una volta con Bezos, il cui tiro dalla distanza al 56’ è bloccata in presa sicura da Pau Lopez. Al 57’ ancora pericolosa la Roma su un piazzato di Kolarov: colpo di testa di Cristante respiro dal palo ma il direttore di gara aveva già fermato tutto per una posizione di fuorigioco del numero quattro. Al 58’ sono però gli ospiti pericolosissimi con capitan Odjidja gran tiro che Paul Lopez riesce a deviare oltre la traversa con un strepitoso intervento. Al 68’ ancora Gent vicinissimo al pareggio: tiro da distanza ravvicinata da Depoitre che Lopez è riuscito a respingere con un bell’intervento d’istinto. Al 69’ primo cambio deciso da mister Fonseca che inserisce Santon al posto di Spinazzola. Al 76’ arriva il primo cambio dell’incontro deciso dagli ospiti che hanno inserito Chakvetadze al posto di Bezos. Al 79’ primo cambio deciso da mister Fonseca che inserisce Mkhitaryan per Pellegrini; all’81’ arriva anche il momento di Kluivert che è subentrato a Perotti. Brividi per i tifosi di casa all’84’ quando, sulla punizione calciata da Odijdja, Paul Lopez sbaglia intervento riuscendo poi a rimediare bloccando la sfera con un secondo intervento. Dopo diversi minuti di sofferenza, la Roma riesce ad affacciarsi in avanti quando, su un cross di Perez, Kolarov ha tentato un colpo di testa che l’estremo difensore ospite è riuscito a respingere d’istinto. Al 90’ ennesimo cambio con Marreh che è subentrato a Kums.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ROMA GENT, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA