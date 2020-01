Video/ Roma Lazio (1-1): gol e highlights, derby deciso dai portieri (Serie A)

La Roma le prova tutte per vincere il derby, ma una Lazio non troppo in giornata riesce a resistere e a guadagnare un punto che pesa per la classifica, tenendo a distanza i cugini. Nel video Roma Lazio ammiriamo un derby deciso dai grossolani errori dei due portieri, con la Roma che aveva iniziato tenendo sempre il pallone e rendendosi pericolosa con una girata di Cristante. Acerbi si esibisce in un grande anticipo su Dzeko al 24′, ma 2′ dopo Strakosha esce in maniera disastrosa su un innocuo pallone lanciato in avanti da Cristante, Dzeko ci arriva e di testa fa rotolare il pallone prima sul palo e poi in gol. Lazio gelata, i biancocelesti rischiano di capitolare subito dopo con Radu e Acerbi che salvano su Under e Dzeko. Ma al 34′ i giallorossi restituiscono il regalo. Calcio d’angolo di Luis Alberto, il pallone si impenna su un colpo di testa di Santon e Pau Lopez fa patatrac smanacciando per due volte un pallone destinato a uscire: dopo aver toccato la traversa, la sfera finisce su Acerbi che realizza davanti alla linea di porta il suo primo gol nel derby romano. Insiste la Roma, viene ammonito Luiz Felipe, poi al 44′ una conclusione a girare di Pellegrini si stampa sul palo a Strakosha battuto.

VIDEO ROMA LAZIO: IL SECONDO TEMPO

Inzaghi inizia la ripresa con Patric in campo al posto di Luiz Felipe e proprio un tamponamento in area tra lo spagnolo e Kluivert induce l’arbitro ad assegnare il rigore. Ma la review al VAR dimostra come sia l’olandese a colpire l’avversario, il penalty viene così revocato. Il leit motiv della partita non cambia, Strakosha si esibisce in due bei salvataggi ma a gioco fermo, quindi un sinistro di Kluivert non coglie il bersaglio. I cambi non… cambiano la situazione, ultimo brivido un colpo di testa di Dzeko che finisce tra le braccia di Strakosha: il derby della Capitale finisce in parità.

