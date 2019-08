Video/ Roma Perugia (3-1): highlights e gol. Doppietta di Mancini (Amichevole)

Ottima prestazione per i giallorossi che ieri hanno battuto il Perugia in amichevole con il risultato di 3-1. Come si vede nel video di Roma Perugia, i ragazzi di Fonseca ci mettono davvero poco ad entrare in partita a prendere in mano le redini del match: già all’ottavo minuto di gioco infatti arriva la prima marcatura, a firma di Edin Dzeko. Non dobbiamo poi attendere molto per il raddoppio della lupa a firma di Mancini, in gol al 20’: il tabellone del risultato quindi già sorride alla Roma, ma dalla panca Fonseca si sbraccia per dirigere i suoi e imporre la propria idea di gioco. L’intervallo del test match però non arriva senza la rete degli umbri: al 35’ è Iemmello a lanciare la zampata decisiva contro lo specchio giallorosso. Al via del secondo tempo abbiamo assistito alla solita girandola dei cambi: nuovo nomi in campo ma non la stessa energia del primo tempo in questa ripresa. Il ritmo di gioco cala moltissimo e dobbiamo attendere i 90 ‘ minuti per il guizzo finale, a firma di Mancini, l’unico in campo fin dal primo minuto.

IL TABELLINO

Roma Perugia 1-3

8′ Dzeko (R), 20′ e 90′ Mancini (R), 35′ Iemmello (P)

ROMA (4-2-3-1): Mirante (46′ P. Lopez); Florenzi (46′ Karsdorp), G. Mancini, Fazio (46′ Juan Jesus), Spinazzola (46′ Kolarov); Diawara (46′ Cristante), Pellegrini (46′ Nzonzi); Ünder (68′ Zaniolo), Zaniolo (46′ Antonucci), Perotti (46′ Kluivert); Dzeko (46′ Schick). All. Fonseca

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario (61′ Leali); Rosi (46′ Mazzocchi), Gyomber (56′ Rodin), Sgarbi (68′ Falasco), Di Chiara (61′ Nzita); Carraro (68′ Capone), Falzerano (61′ Ranocchia), Dragomir (61′ Kouan); Paolo Fernandes (61′ Manconi), Buonaiuto (54′ Melchiorri); Iemmello (68′ Bianchimano). All. Oddo

