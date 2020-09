Video/ Roma Sambenedettese (4-2): highlights e gol. Poker giallorosso nel primo test

Il video di Roma Sambenedettese ci racconta della bella vittoria raccolta dalla formazione di Fonseca nel primo test match estivo della sua squadra giallorossa al successo col risultato di 4-2. Per la squadra della Capitale un’ottimo banco di prova dopo poche settimane di preparazione estiva, cui i giallorossi si sono dimostrati subito dominanti, fin dal fischio d’inizio: è infatti entro i primi dieci minuti che arrivano le prime due reti dell’amichevole, a firma rispettivamente di Jordan Veretout (nome bollente del calciomercato in uscito) e Diego Perotti. Nel primo tempo poi arriva anche il tris per la Roma con Mkhitaryan, in rete al 31’ minuto di gioco: nel mezzo anche due marcature per la Sambenedettese con il rigore concesso al 24’ e firmato da Maxi Lopez, che si ripete 18 minuti dopo e sempre dal dischetto. Nel secondo tempo del test match, la Roma di Fonseca ci mette poco a chiudere la questione: al 67’ è Antonucci a firmare il 4-2 finale, che non lascia alcun scampo alla Sambenedettese che non riesce piò a rientrare in partita. Da aggiungere che pure nel finale della ripresa la squadra di Fonseca ha pure sfiorato la manita con Riccardi che però manda la sfera sull’esterno della rete. E’ stata comunque un’ottima prova per i giallorossi e lo stesso Fonseca non può che dirsi soddisfatto di quanto offerto e dei segnali che sino arrivati dallo spogliatoio, alla prima uscita estiva ufficiale.

IL TABELLINO

ROMA-SAMBENEDETTESE 4-2

MARCATORI: 4′ Veretout, 9′ Perotti, 25′ rig., 42′ rig. Maxi Lopez, 31′ Mkhitaryan, 67′ Antonucci

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (46′ Boer); Fazio (46′ Bouah), Ibanez (46′ Morichelli), Juan Jesus (46′ Trasciani); Karsdorp (46′ Seck), Veretout (46′ Simonetti), Diawara (45′ Astrologo, dal 60′ Ciucci), Calafiori (46′ Riccardi); Villar (46′ Ciervo), Mkhitaryan (46′ Antonucci); Perotti (46′ Bamba). A disposizione: Boer, Astrologo, Simonetti, Ciervo, Seck, Bamba, Trasciani, Bouah, Ciucci, Morichelli. All.: Paulo Fonseca

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Nobile (46′ Laborda); Biondi, Trillò (30′ Chacon), Di Pasquale (46′ Enrici), Nocciolini (46′ Lescano), Botta (46′ Cardoni), Maxi Lopez (46′ Occhiato), Liporace (46′ Magliulo), Rocchi (46′ De Ciancio), Lavilla, Angiulli (46′ Masini) A disposizione: Laborda, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano. All.: Montero

