VIDEO ROMA TORINO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico la Roma ha la meglio sul Torino vincendo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giallorossi iniziano bene la partita e ne prendono presto in mano il controllo proponendosi anche in zona offensiva con una certa pericolosità subito intorno all’11’ con un colpo di testa di Celik deviato in corner da Masina.

I minuti passano e la Roma insiste finchè Dybala segna il gol del vantaggio per i suoi al 20′ approfittando di un erroraccio commesso da Linetty, colpevole di un retropassaggio impreciso nei confronti del proprio portiere Milinkovic-Savic che vede la palla insaccarsi in rete dopo anche esser stato superato dallo stesso argentino. L’estremo difensore serbo evita poi il peggio al 24′ sulla potente conclusione tentata da Angelino e tira un sospiro di sollievo al 25′ quando lo spunto di Dybala termina sul fondo.

I granata abbozzano quindi una reazione facendosi vedere in attacco al 35′ con un colpo di testa bloccato da Svilar, che rischia forse un po’ troppo poi al 41′ sulla giocata di Vojovoda. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto nel corso della prima frazione di gioco e Pisilli si mette le mani nei capelli al 52′ quando centra un palo sebbene fosse stato segnalato fuorigioco nei confronti di Angelino. E’ invece bravo Milinkovic-Savic a tenere vive le speranze per la squadra di mister Vanoli salvando su Le Fée al 55′.

Nel finale i piemontesi combinano troppo poco senza sorprendere Svilar col subentrato Nije al 65′ per poter puntare a ripristinare l’equilibrio. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michael Fabbri, proveniente dalla sezione di Ravenna, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Baldanzi al 72′ e capitan Pellegrini al 90’+2′ da un lato, Coco al 71′ e Masina all’86’ dall’altro. I tre punti conquistati sul proprio campo in questo decimo turno di campionto permettono alla Roma di raggiungere quota 13 nella classifica della Serie A collocandosi alle spalle dei diretti rivali di giornata del Torino, rimasti infatti bloccati a 14 punti.

VIDEO ROMA TORINO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS