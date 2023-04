Video/ Roma Udinese (3-0) gol e highlights: vittoria da Champions! (Serie A)

VIDEO ROMA UDINESE (3-0): LA PARTITA

La Roma vince e convince sotto agli occhi del proprio pubblico, portandosi a + 5 sul quinto posto e facendo esplodere di gioia lo Stadio Olimpico al termine di questa gara valida per la trentesima giornata di Serie A. Il posticipo della domenica regala grande equilibrio nel primo tempo, con le squadre che faticano a rendersi pericolose. Soltanto le iniziative di Wijnaldum da una parte, e Samardzic dall’altra mantengono viva la partita. Proprio da una giocata dell’olandese, arriva il corner sul quale Belotti conquista il rigore che cambia la storia di questo incontro: il braccio di Pereyra è largo, e dopo un a revisione al VAR l’arbitro indica il dischetto.

Dagli 11 metri si presenta Cristante, che apre troppo il piattone e colpisce in pieno il palo, ma sulla ribattuta Bove fa un controllo difficilissimo e ribatte in rete. Nel secondo tempo la formazione allenata da Josè Mourinho addormenta la gara e punta a gestire il risultato, pungendo al momento più opportuno. Al 55esimo, infatti, arriva il raddoppio: Belotti che fa un coast to coast strepitoso, lascia dietro a sé 3 uomini e confeziona un cioccolatino invitante per Pellegrini, che controlla bene e di fronte a Silvestri segna con un delizioso tocco sotto. Al 68esimo i bianconeri hanno la chance di riaprire i giochi, ma Pereyra si fa parare il penalty da un monumentale Rui Patricio. Nel finale c’è tempo anche per il ritorno al gol di Tammy Abraham.

VIDEO ROMA UDINESE (3-0): IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 14 Llorente; 19 Celik (75′ Spinazzola), 4 Cristante, 52 Bove, 92 El Shaarawy (75′ Zalewski); 7 Pellegrini (90′ Tahirovic), 25 Wijnaldum (60′ Matic), 11 Belotti (75′ Abraham)

A disp. 99 Svilar, 66 Boer, 3 Ibanez, 60 Keramitsis, 20 Camara, 62 Volpato

All. Josè Mourinho

UDINESE (3-5-1-1): 1 Silvestri; 50 Becao, 29 Bijol, 18 Perez; 19 Ehizibue (71′ Ebosele), 4 Lovric (78′ Nestorowski), 11 Walace, 24 Samardzic (78′ Pafundi), 13 Udogie (86′ Masina); 37 Pereyra; 7 Success (78′ Thauvin)

A disp. 20 Padelli, 99 Piana, 14 Abankwah, 5 Arslan, 8 Zeegelaar, 9 Beto, 15 Buta,

All. Andrea Sottil

Arbitro: Giua (Olbia)

Assistenti: Preti; Lombardo

Quarto Uomo: Sacchi

Var: Banti (Avar Manganiello)

MARCATORI – 37′ Bove (R), 55′ Pellegrini (R), 90+1′ Abraham (R)

NOTE – Ammoniti: 36′ Pereyra (U), 40′ Success (U), 45+4′ Ehizibue (U), 68′ Mancini (R), 90′ Thauvin (U) Espulsi: /. Calci d’angolo: Roma 6 Udinese 2. Spettatori: 61.015 (sold-out)













