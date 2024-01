Video/ Roma Verona (2-1) gol e highlights: buona la prima per mister De Rossi! (Serie A, 20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA VERONA: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico la Roma supera l’Hellas Verona per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati dal nuovo allenatore Daniele De Rossi partono bene tentando subito di prendere in mano il controllo delle operazioni ed affacciandosi pericolosamente in zona offensiva già all’8′ quando Lukaku, servito da Karsdorp, non capitalizza una buona occasione calciando addosso ad uno dei difensori della compagine avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi crescono riuscendo infatti a passare in vantaggio intorno al 19′ grazie alla rete messa a segno da Lukaku, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno El Shaarawy.

Diretta/ Roma Verona (risultato finale 2-1): Belotti manca il tris! (Serie A, 20 gennaio 2024)

Proprio lo stesso El Shaarawy serve poi anche il passaggio vincente al capitano Pellegrini per trovare il gol del raddoppio immediatamente al 25′ ma la Roma perde Spinazzola in maniera prematura dovendolo sostituire con Kristensen già al 28′ a causa di un infortunio. Nel secondo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Baroni si affacciano in avanti al 56′ vedendosi annullare un gol a Folorunsho per un fallo in attacco commesso dallo stesso calciatore nei confronti di Karsdorp. I veneti insistono fallendo un calcio di rigore con Djuric al 66′ sulla segnalazione del VAR del fallo di mano di Llorente ed accorciano quindi le distanze al 74′ con il gol siglato da Folorunsho, su suggerimento di Montipò. Nell’ultima parte dell’incontro il subentrato Belotti manca un paio di potenziali opportunità per chiudere i conti con il tris nel recupero al 90’+4′.

Probabili formazioni Roma Verona/ Diretta tv: Djuric o Henry centravanti? (Serie A, 19 gennaio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Paredes e Llorente da un lato, Dawidowicz e Folorunsho dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono alla Roma di salire a quota 32 nella classifica della Serie A mentre il Verona non si muove, rimanendo fermo a 18 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA VERONA: IL TABELLINO

Roma-Verona 2 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 19′ Lukaku(R); 27′ Pellegrini(R); 74′ Folorunsho(V).

Probabili formazioni Roma Verona/ Quote: El Shaarawy titolare? (Serie A, 20 gennaio 2024)

Assist: 19′, 27′ El Shaarawy(R); 74′ Montipò(V).

ROMA (4-3-2-1) – Rui Patricio; Karsdorp, LIorente, Huijsen, Spinazzola(28′ Kristensen); Pellegrini, Paredes, Bove; Dybala(58′ Zalewski), El Shaarawy(81′ Belotti); Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Celik, Pagano, Pisilli, Joao Costa, Golic, Oliveras. All.: Daniele De Rossi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1) – Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Suslov; Folorunsho, Saponara(77′ Cruz), Mboula(46′ Bonazzoli); Djuric(77′ Henry). A disp.: Chiesa, Perilli, Amione, Charlys, Calabrese, Cisse. All.: Marco Baroni.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 41′ Paredes(R); 53′ Dawidowicz(V); 57′ Folorunsho(V); 57′ Llorente(R).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA VERONA













© RIPRODUZIONE RISERVATA